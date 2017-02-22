〈南部〉【新住民子女臥虎藏龍】高英爭光 瑞士籍兄妹發明賽奪金

2017-02-22

汽車科鍾淑宇 是父親的好幫手

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高英工商像個小型聯合國，新住民子女臥虎藏龍，瑞士籍賀約翰、賀婷娜兄妹第一次上學，就聯手拿下世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽金牌；鍾淑宇是汽車科唯一女生，不僅是父親的好幫手，畢業後要回越南當「黑手」。

高英工商新住民子女共有二百廿二名，分別來自越南、印尼、菲律賓、柬埔寨、泰國、瑞士、日本、緬甸、荷蘭、馬來西亞等十個國家，又以越南八十七人最多。

資訊科賀約翰與廣告設計科的妹妹賀婷娜，聯手研發「隨身防駝背裝置」奪下2016 IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽金牌、第三屆來恩盃全國資訊能力暨創意應用專題競賽第一名。很難想像，高英是這對兄妹就讀的第一所學校。

賀約翰的父親是軟體設計師，廿年前跟妻子連袂來台工作，賀約翰、賀婷娜在台灣出生，一直在家自學，賀約翰從小耳濡目染對資訊、電子工程有興趣，興起上學念頭。

賀約翰說，父母向來鼓勵他們去摸索有興趣的事，上學後曾對升旗等活動不適應，但很快就習慣，這次參賽由妹妹設計模型，他則研發改善坐姿的裝置，一起拿獎很開心，將繼續升學。