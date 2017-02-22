〈南部〉竹田徵才明登場 289職缺等你來
2017-02-22
〔記者邱芷柔／屏東報導〕勞動部潮州就業中心將在二十三日上午九點半至十二點半，在竹田鄉公所舉辦現場徵才活動，將有十八家廠商釋出兩百八十九個職缺。其中統聯汽車客運公司釋出月薪六萬五千元的駕駛員職缺，另有屏安醫院月薪三萬八千元的病房護理人員等職缺。
就業中心指出，這場徵才活動職類多元，包括製造業的國巨公司釋出作業員、夜班品檢人員、輪班技術員等，薪水最高都超過三萬五千元；樂聯工業公司釋出物料資材管理主管、品管儲備幹部等主管職缺；南部化成公司釋出機台操作員、作業員等職缺；另有老人居家服務業的財團法人弘道老人福利基金會釋出照顧秘書職缺、食品業的強匠冷凍食品公司釋出生鮮作業員工作。
現場廠商還有嘉一香食品公司釋出品管人員、堆高機操作人員等職缺，另外，距離竹田地區三十公里以上的還有桃園中壢區的金像電子公司、屏東縣恆春鎮的凱撒大飯店公司、美棧事業公司、福容大飯店墾丁分公司等。
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