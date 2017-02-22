〈南部〉山川琉璃吊橋 最快3/1雙向進出

2017-02-22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕山川琉璃吊橋開放時，屏東縣府曾規畫雙向輪流進出，但至今仍是瑪家端進、三地門端出，地方連兩次抗議認為，單向進出對兩端居民不盡公平。縣府經研議，預定最快三月一日起雙向進出。

山川琉璃吊橋民國一○四年十二月開放，試營運三個月吸引二十六萬三千三百七十四人次參觀，一○五年四月十六日正式營運採收費制度，至年底累計六十九萬五千二百一十四人次參觀，週末假日平均四、五千人次以上。

附近部落居民組成自救會，認為吊橋開放後影響部落生活環境，帶來噪音、廢氣，且遊客未留在部落消費，希望縣府能夠開放雙向進出，對兩端部落比較公平。

縣府觀傳處長黃建嘉表示，最快三月一日起推動雙向進出，不過，仍須以遊客的安全為主要考量，兩端輪流隔月、隔週或隔日進出，還是兩端均可進出，尚須進一步研議。