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〈南部〉台東原民文創聚落 3設計師進駐

2017-02-22

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣原住民文化創意產業聚落成為在地新地標，謝聖華、莊志豪，潘子甦三位新銳設計師昨歡慶聯合進駐，盼在縣府提供的各種先進科技幫助下，激盪出更多創作火花。

位在鐵花路底的台東縣原住民文化創意產業聚落去年底揭牌，縣府也徵選卑南族的莊志豪、排灣與阿美族的野愛．巴杜納洞、排灣族謝聖華、阿美族高綵霜、卑南族潘子甦等五位新銳設計師進駐，可運用園區提供的雷射雕刻機、3D列印機、電腦刺繡、電腦織布機等創作，設計師則提出回饋部落的計畫。

原住民族行政處長吳慧琴表示，縣府提供設備，讓這些各有專長的設計家利用不同媒材、產生新的想法與文創作品，達到縣府、設計師甚至部落三贏。

專長視覺與工藝設計的莊志豪、擅長空間設計的謝聖華、纖維編織專長的潘子甦昨天舉辦聯合進駐茶會，親友齊聚祝賀，台南藝術大學研究所畢業的潘子甦廿八歲，是五人中最年輕的。她說，有機會回到家鄉工作，可以練習織布、刺繡，也能更深入了解部落文化，加強與部落的連結，並記錄卑南族傳統工藝影音。

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  • 謝聖華（左起）、莊志豪、潘子甦3人聯合舉辦進駐茶會，眾親友齊來祝福。（記者張存薇攝）

    謝聖華（左起）、莊志豪、潘子甦3人聯合舉辦進駐茶會，眾親友齊來祝福。（記者張存薇攝）

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