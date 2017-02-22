〈南部〉台東197縣道迄未修復 建設處：3月發包

2017-02-22

併成12標 最慢7月完工

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣池上鄉連結到卑南鄉的一九七縣道，受去年連續風災、豪雨侵襲，共有四十五處道路掏空或邊坡流失，迄今未修復，在地居民吶喊盼「有一條安全回家的路」。縣府建設處指出，四十五處工程將併成十二個標案，預計三月發包，最慢七月完工。

一九七縣道全長五十九點六七公里，原本由公路總局管理、養護，一年經費達七千萬元，民國一○三年起回歸縣府自行維護。建設處指出，一九七縣道是泥岩地質，又位在斷層帶上，道路原就容易位移，下大雨後，更易崩坍或遭掏空，其中又以鹿野鄉寶華到延平鄉鸞山橋約十八公里最易破損。

去年九、十月莫蘭蒂、梅姬颱風及連續大雨沖刷，一九七縣道柔腸寸斷，建設處雖已緊急處理，讓一九七縣道不致中斷，但許多邊坡滑落、路基掏空處仍未修復，卑南鄉每天經過這條路的民眾都希望縣府早日施工，讓他們「有一條安全回家的路」。

建設處說明，去年風災雨災總共造成一九七縣道四十五處邊坡受損、崩坍情況，中央已同意一點四三億元災修經費，除有行車危險處緊急補強或做臨時支撐外，並設三角錐警示，建設處為了儘早完工，將四十五處地點合併為十二個標案，正委外測設中，因超過千萬元的標案有十二個，必須送公路總局審議通過才能發包，預計三月完成發包後，可望陸續開工施作，最慢七月完工。