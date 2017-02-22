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〈南部〉夏都代收包裹 五星級郵局再添一家

2017-02-22

墾丁郵局暫熄燈 民眾、遊客多不便

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕二十三年歷史的墾丁郵局，去年十一月為覓新地點暫時熄燈，當地居民及遊客直呼不方便，屏東郵局昨天在五星級墾丁夏都沙灘酒店增設「特色郵政代辦所」，提供代收郵件包裹及郵票販售服務，希望緩解當地缺郵局的服務缺口。

「只是暫時提供應急服務，希望墾丁郵局能儘快恢復服務」，屏東郵局局長尤素珍表示，幾年前曾與墾管處在大灣遊憩區簽約一處屋舍，將儘快協調重建屋舍，恢復墾丁地區郵政服務，短期內請民眾多利用墾丁地區的郵政代辦所。

位在墾丁大街北端 到訪民眾有禮

墾丁大街共有墾丁福華、墾丁凱撒及新設的夏都三個「特色郵政代辦所」，僅有夏都代辦所位在墾丁大街北端，再往北得到墾管處行政中心。尤素珍說，夏都代辦所將有助於當地民眾郵件及包裹投遞上的需求。

墾丁里長張昌益說，墾丁距離恆春鎮郵局將近二十公里，當地遊客及商家眾多，少了墾丁郵局駐點相當不便，雖然代辦所有助於緩解郵件及包裹需求，但絕非長遠之計，應儘快恢復墾丁郵局正常業務辦理。

為了讓更多民眾知道代辦所的設置，屏東郵局將提供一百份恆春風情明信片，送給到訪民眾做紀念，讓遊客能夠寄送明信片給各地親友。

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  • 屏東郵局在夏都沙灘酒店增設郵政代辦所。（記者蔡宗憲攝）

    屏東郵局在夏都沙灘酒店增設郵政代辦所。（記者蔡宗憲攝）

  • 屏東郵局在夏都沙灘酒店增設郵政代辦所，提供代收郵件包裹及郵票販售等服務。（記者蔡宗憲攝）

    屏東郵局在夏都沙灘酒店增設郵政代辦所，提供代收郵件包裹及郵票販售等服務。（記者蔡宗憲攝）

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