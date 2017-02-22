〈南部〉南美館進度超前 明年7月完工

2017-02-22

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市南美館於前年十一月開工，預計明年七月完工，目前整體進度超前一．五一％。當代館的大型碎形遮蔭屋頂設計複雜，五角形的頂棚最多有卅六個接頭與其他桁架接合，施工繁複；而由市定古蹟舊台南警察署改建的近現代館，則逐漸重現古蹟外牆原本的顏色，卸下多數市民熟悉的紅磚色，回復到原有的土黃色。

南美館同時興建當代館與近現代館，當代館所在地為原公十一地下停車場，去年二月六日強震後，施工單位再提高防震係數。地下兩層的停車場並新增了一百七十六支柱子，補強結構。

增建的當代館主體以鋼構造為主，碎形遮蔭屋頂師法大自然的樹蔭，以特殊的幾何造型提供像樹蔭的遮蔭效果，為營造盒子堆疊的概念，一至五層的樓板逐層內縮，每個空間旋轉角度不同，幾乎沒有任何空間是相同的；鋼構頂棚由六種尺寸的鋼管上、下弦組成，頂棚中心構件由鋼管及BOX結構合併組成，將五個方向結構共點連接，複雜的設計也增加施工的複雜度，目前巨型的遮陽頂棚Ｖ型支柱及桁架已組立定位完成。

配合頂棚鋼構吊裝安全考量，下方主體鋼構則將接續分區施工，目前工程進度因工序繁瑣，稍落後一．一二％。

近現代館的新建棟及古蹟棟進度則皆超前。原本許多民眾印象中紅磚外牆的舊警署，部分牆面已經呈現土黃色，南美館籌備會召集人陳輝東表示，紅磚色是後來才漆上的顏色，配合工程，重現古蹟原有的顏色。

市長賴清德昨天與陳輝東、文化局長葉澤山等人前往視察，賴清德表示，美術館是相當有文化代表意義的重大建設，完工後將成為南市最重要的藝術地標，要求工程務必如期如質完工，他會依期程緊盯。