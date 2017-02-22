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〈南部〉《焦點評論》海洋商機

2017-02-22

台南市府斥資整修黃金海岸船屋，預計展開下一波的招商作業，此一曾被審計單位點名最大的「蚊子館」，「能否驅走蚊子，招來人潮」？並進一步帶動海岸觀光？值得期待。

台灣是海洋國家，而位於台南市南區黃金海岸船屋，緊鄰大片沙灘，當初規劃者能抱有遠大理想，希望營造海岸遊憩商機，但可惜事與願違，船屋閒置，沙灘荒涼，也可惜了這塊與南市市區緊鄰，極具有發展潛力的沙灘海岸。

中間歷經不同的執政者想要引進新的經營團隊都未果，在賴清德市長執政要求下，如今南市府觀光局再次叩關，先投入二千多萬元整修，並且再次啟動招商作業，希望這次能夠一舉標出，展開黃金海岸振興的新紀元。

而在此同時，相關單位的「養灘」工作初見成效，觀旅局也規劃了以黃金海岸串聯安平港歷史風貌園區、台江國家公園及雲嘉南濱海國家風景區的旅遊路線，台南夏季長，冬季短，如果能再增加一個戲水景點，相信對地區發展乃至台南的觀光，都將再增加利多效應。（記者唐在馨）

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