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〈南部〉閒置20年 黃金海岸船屋要招商了

2017-02-22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕位於南區的黃金海岸船屋，緊鄰大片沙灘，可是長年閒置被批評為「蚊子館」，觀光旅遊局投入二千多萬元整修，預計於六月完工，並啟動招商作業，期望引進專業投資注入創意活力，打造一處台南「新金磚」！

6月完工 3月下旬招商

黃金海岸船屋似有打不開的「魔咒」，歷經縣市合併前三任市長時代，廿年來一直無法正常營運，不僅年年被審計單位糾正，也是中央列管的重大「蚊子館」，連曾被喻為「台南最大蚊子館」的海安路地下街都已擺脫「黑洞」惡名，船屋孤立黃金海岸至今仍「飄浮不定」。

台南縣市合併後，觀旅局好不容易以ＲＯＴ案招商，未料業者臨時變卦退出，只好重新盤算自編經費整修，調整政策改採一般勞務招標，將招商委外經營。

觀旅局表示，黃金海岸往北可串聯安平港歷史風貌園區、台江國家公園及雲嘉南濱海國家風景區，觀光、文化及產業資源豐富，而且台八十六與台十七線之交會口正好位於船屋北側停車場入口，可藉由台八十六線與國道一號、三號及高鐵台南站等交通門戶，及奇美博物館、十鼓文化園區等觀光景點串聯，將為黃金海岸船屋帶來大量遊客，極具觀光發展潛力。

觀旅局表示，黃金海岸船屋為地下一層、地上三層建築物，主要委託經營範圍為該建物的一樓及二樓，可營運樓地板面積約八一七坪，未來配合使用執照變更後，可朝農特產銷售、展售中心、便利商店及餐飲等用途營運，提供多元觀光服務機能。

觀旅局將於三月下旬公告招商，九日先在黃金海岸船屋一樓大廳舉辦招商說明會，期望吸引「金主」現場參觀諮詢，踴躍參加投標。

此外，黃金海岸也面臨沙灘逐漸流失危機，水利署第六河川局與水利局展開搶救大作戰，進行固沙工事與築造突堤，以人工「養灘」漸有成效。

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  • 黃金海岸船屋建設大事紀。（資料提供：南市觀光旅遊局 整理：記者洪瑞琴）

    黃金海岸船屋建設大事紀。（資料提供：南市觀光旅遊局 整理：記者洪瑞琴）

  • 黃金海岸船屋窗外夕照也十分吸引遊客。（觀旅局提供）

    黃金海岸船屋窗外夕照也十分吸引遊客。（觀旅局提供）

  • 黃金海岸船屋換美妝，等待招商投資。（觀旅局提供）

    黃金海岸船屋換美妝，等待招商投資。（觀旅局提供）

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