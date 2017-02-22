〈南部〉高雄3攤商展售活禽 最重罰15萬

2017-02-22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全台禽流感疫情發燒，高市府採高規格防疫，目前無禽流感疫情，不過近來查獲一起私宰家禽業者，農業局重罰十萬元，另查獲三起零售市場展售活禽，最高將可重罰十五萬元，並發現四家養禽場飼料圍網破損，已要求改善，避免形成防疫漏洞。

一私宰家禽業者 開罰10萬

高市養禽場有四百三十九場，在養量近六百萬隻，其中養鵝場有三十六場約三萬五千隻，市府配合農委會實施禁宰禁運令，逐場訪視三百六十七場家禽場，家禽市場、理貨場與批發市場完成消毒五百九十二場次。

市府加強查緝零售市場以外私宰五十五場次，在大寮區查獲違法屠宰二十隻毛雞業者，由於正值禽流感防疫期間，農業局依畜牧法第三十條最高裁罰額度，重罰業者十萬元，強調再犯者最重可處一年有期徒刑，併科十萬元罰金，呼籲業者切勿以身試法。

若再犯最重可處1年刑期

農業局針對零售市場七件通報疑似活禽展售與私宰情形調查發現，在鳳山區南門市場安寧街、第二市場外圍光明路、善至街，查獲三個攤商展售活禽，除了移動管制外，並且將依動物傳染病防治條例，開罰三萬至十五萬元。

農業局也查獲四家養禽場飼料圍網破損，造成野鳥進入與家禽搶食，要求立即補網改善，違者可依動物傳染病防治條例，開罰三萬至十五萬元，避免形成防疫漏洞。

農業局長蔡復進表示，高市目前雖無禽流感病例，但市府不敢掉以輕心，全力防堵疫情入侵，並配合農委會禁宰禁運措施，也要確保肉品供應無虞，目前雞肉、豬肉價格平穩。