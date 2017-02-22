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〈南部〉發掘問題解決它 「方神」小處著手

2017-02-22

記者李立法／特稿

「方神」返京 ，連縣長潘孟安都捨不得他走，警政署將年輕有幹勁的方仰寧召回北市幹幕僚，卻派了一位治安史上最高齡的警察局長到屏東，若想證明拚治安無關年紀，年過耳順的江雅文可得拿出真本事。

方仰寧一年半前頂著「太陽花學運」執法悍將光環奉派屏東，就職典禮創下最多民代觀禮紀錄，藍、綠陣營磨刀霍霍，無不放大檢視這位被「神」級化的方局長，能幹出什麼像樣的成績。

方仰寧說，他紓壓的方式，是不斷發掘問題，然後解決它，屏東農村很淳樸，他發現許多老農民缺乏警覺心，開小貨車到農園工作，都不習慣拔鑰匙，常被竊賊覬覦，老農失去代步及載貨工具，對生計影響很大，又衍生新的治安問題。

方仰寧於是召集警局幹部研議，祭出LINE農具防竊網措施，有效嚇阻農田竊案，讓農民有感；對於交通，他也是親力親為，儘量把民眾的抱怨降到最低，他認為從小處著手，往往能發現問題的核心，對症下藥。

「方神」不是神，只是一個想把工作做好的凡人警察，治安首長要是能多替民眾著想，認真督促下屬，老百姓就不用求神問卜自求多福。期待新任縣警局長江雅文，能將他豐富的警界經歷運用在屏東治安工作上，在公職生涯最後階段再創高峰。

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