〈南部〉翠翼鳩撞樓亡 墾管處通報送驗

2017-02-22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕H5N6禽流感疫情拉警報，墾丁國家公園出現一起禽鳥撞擊行政大樓死亡案件，墾管處不敢大意，要求各站點發現任何禽鳥屍體必須回報。

墾管處保育課表示，昨天撞上行政中心大樓死亡的翠翼鳩，可能是不小心撞上，也不排除是病毒感染造成，正值禽流感警戒期，通報屏東家畜疾病防治所後，已將鳥屍送農委會釐清。

墾丁國家公園龍鑾潭、社頂、貓鼻頭等候鳥過境區域，目前都沒有鳥類異常死亡通報。墾管處要求各站區人員，發現鳥類屍體必須立即通報並送驗；珍貴的環頸雉復育鳥舍，原本一季一次例行性消毒，提升為一週一次，因應禽流感疫情。

屏縣環保局也針對屏東公園、千禧公園、復興公園、萬年溪二岸、海豐濕地及運動公園等常有鳥類群聚區域進行消毒，並派員宣導民眾不要餵食禽鳥，避免病菌傳染。