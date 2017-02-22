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〈南部〉花蓮活禽管制 3.1前禁入台東

2017-02-22

〔記者張存薇／台東報導〕彰化縣也傳出土雞感染禽流感遭撲殺，農委會已公告全國至廿四日零時禁運活禽，台東縣政府農業處今天再度加碼公告，延長至廿八日晚間十二時前，管制花蓮活禽及運禽車進入台東。

二月初，花蓮縣玉里鎮爆出禽流感疫情，目前包括宜蘭、雲林、嘉義、台南、新竹、彰化都淪陷，上週全國已爆發十八場染禽流感，今年累計已廿七場，為了圍堵禽流感蔓延，農委會已公告十七至廿四日除白肉雞、一日齡雛禽外，全國禁止移動及宰殺活禽。

台東縣動物防疫所長吳子和指出，花蓮縣雖只有一場爆發禽流感，案例場三公里範圍內禽場已檢驗完畢，但三到五公里內禽場檢驗報告還未出爐；此外，花蓮運禽車會經過台東到屏東載雞，仍具交叉感染高感染風險，原本第一波公告是七日到廿一日禁止花蓮活禽及運禽車進入台東，再度延長管制至廿八日晚間十二時。

吳子和強調，台東縣原本就規定，除非檢具獸醫師開立健康證明、並運至屠宰場直接處理者，禁止七日齡以上活禽進入台東，三月一日起仍會持續施行。

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  • 台東縣將持續管制七日齡以上活禽進入台東。（記者張存薇攝）

    台東縣將持續管制七日齡以上活禽進入台東。（記者張存薇攝）

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