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〈台北都會〉《北市107學年度起跑》國小本土語課 將納7新住民語言

2017-02-22

〔記者蔡亞樺／台北報導〕因應中央的新南向政策與一○七課綱，台北市教育局推動本土語言教學，將新納入七種新住民語言，包括泰國、越南、柬埔寨等各國語言，從現行的閩南、客家、原住民語三種本土語，擴增到十種語言，將在一○七年八月一日起全面實施新住民語文課，從小一新生開辦，逐年擴大至小六生。

教育局推動本土語言課程行之有年，民國八十六年還設置原住民教育資源中心，增加學生母語學習機會。昨天是世界母語日，教育局長曾燦金到博愛國小化身「說書人」，用閩南語講述民間故事，宣示本土語言的推動成果。

曾燦金說，全球有六千多種語言，但平日使用的語言不到十分之一，許多母語慢慢在消失，據統計兩週就有一種語言不見，因此要珍惜母語學習的機會，閩南、客語及原住民語教學實施多年，近年搭配南向政策，國小將增加新住民語言課程，也希望延伸到國中。

今年八月起 部分學校先試辦

教育局統計，一○五學年度新移民子女就讀國小人數共有三○二四人。教育局科長劉姿君說，新增七種語言包括越南、印尼、泰國、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞及緬甸語，納入課程之中，在開課前讓孩子選讀，希望孩子學會爸爸媽媽原生雙親的母語，今年八月部分學校先試辦。

本土語言工作小組成員、吉林國小校長虞志長說，新住民語言課程將在一○七年八月一日起全面從小一生實施，每週一節課，教局正在進行師資培訓與課程規劃。虞志長說，因南向政策，企業需要這類語言人才，從小開始學習也是替孩子多開一扇窗，增加機會、提高競爭力。

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