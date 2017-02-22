〈台北都會〉《北市107學年度起跑》國小本土語課 將納7新住民語言
2017-02-22
〔記者蔡亞樺／台北報導〕因應中央的新南向政策與一○七課綱，台北市教育局推動本土語言教學，將新納入七種新住民語言，包括泰國、越南、柬埔寨等各國語言，從現行的閩南、客家、原住民語三種本土語，擴增到十種語言，將在一○七年八月一日起全面實施新住民語文課，從小一新生開辦，逐年擴大至小六生。
教育局推動本土語言課程行之有年，民國八十六年還設置原住民教育資源中心，增加學生母語學習機會。昨天是世界母語日，教育局長曾燦金到博愛國小化身「說書人」，用閩南語講述民間故事，宣示本土語言的推動成果。
曾燦金說，全球有六千多種語言，但平日使用的語言不到十分之一，許多母語慢慢在消失，據統計兩週就有一種語言不見，因此要珍惜母語學習的機會，閩南、客語及原住民語教學實施多年，近年搭配南向政策，國小將增加新住民語言課程，也希望延伸到國中。
今年八月起 部分學校先試辦
教育局統計，一○五學年度新移民子女就讀國小人數共有三○二四人。教育局科長劉姿君說，新增七種語言包括越南、印尼、泰國、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞及緬甸語，納入課程之中，在開課前讓孩子選讀，希望孩子學會爸爸媽媽原生雙親的母語，今年八月部分學校先試辦。
本土語言工作小組成員、吉林國小校長虞志長說，新住民語言課程將在一○七年八月一日起全面從小一生實施，每週一節課，教局正在進行師資培訓與課程規劃。虞志長說，因南向政策，企業需要這類語言人才，從小開始學習也是替孩子多開一扇窗，增加機會、提高競爭力。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
金山慈護宮 今起不再是古蹟
金山區金包里慈護宮暫定古蹟身分在今天失效，文化局昨天召開第二次文資審議大會，經過兩輪投票後，十二位審議委員投票未達三分之二門檻，無法達成慈護宮應當列為何種文化資產類別的共識，確定其無法列為文化資產。對…
網友回應
熱門新聞
- 竹科博士主管夫忙工作 妻子約砲偷吃小鮮肉
- 陳庚金說能撈就撈 藍發言人：他只是想而已
- 興大、堪薩斯州大創舉／獸醫跨國雙聯學位 最快7年拿到
- 每天兩份奶 完善補充鈣質─成大家醫建議把握兒童生長關鍵期 攝取足夠鈣質與蛋白質
- 重新開幕 戲劇院2/25試營運
- 自由廣場》八月四日 關鍵還原
- 〈yes123 Q& A〉年初就得排好整年特休，還得在規定日期前休完，合法嗎？
- 林生祥領軍5月開唱 魏德聖林昶佐力薦
- INFINITE情話大對決 L撂那些年 對白奪冠
- 國三貨車、聯結車車禍 1男命危搶救中
- 神準預測勝選 歷史學者認川普恐遭彈劾
- 日外籍師笑福島生：有輻射會自體發光
- 02/22 各報重點新聞一覽
- 網購糾紛打死人 9人到案
- 麥馬斯特敢言敢諫 川普聽得進去嗎
- 古物複製、仿製爭議 文化部修法釐清
- 台銀隨身PAY 手機即錢包
- 妻擅拿受精卵產女 日男不認種
- 禁宰延不延 林聰賢︰最後3天嚴密監控
- 中職熱身賽》林書逸3打點 菜鳥勝悍將
- 宥勝罵髒話竟然喵喵叫
- 自由廣場》〈林保華專欄〉蔡英文是馬英九2.0？
- 《職場觀察員》年後想轉職？ 先做好準備！
- 川普不是我的總統
- 審計部報告 國軍染毒 前年揪出777人
- 《國際現場》殼牌豐田攜手 加州建加氫站
- SBL單週最佳球員》賀夫寶貝「心」氣象 助裕隆爭老二
- 2016年巴西261名記者遭受暴力攻擊
- 〈戀愛大智慧〉勇敢告白別讓愛擦身而過
- 樂金面板供貨三星 破解鴻夏夾殺
- 小米Note 2 3月開賣 美圖T8緊跟
- 中國對付樂天 經濟制裁後官媒再恫嚇
- 〈美味教室〉奶油VS.植物油 甜點大挑戰
- 社論》新八百壯士的認同與自利
- 竊5名畫 法蜘蛛人大盜判8年
- 【書與人】網友壞壞甘娜賽 － 唐捐談《網友唐損印象記》
- 中普股臨會 中石化抗議違法無效
- 新北板新林口、桃、竹 3月起一階限水
- 新疆汽車納管 強制安裝定位系統
- 金正恩叔叔 下一個毒殺目標?
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉《北市107學年度起跑》國小本土語課 將納7新住民語言
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分