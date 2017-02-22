〈台北都會〉北市電動機車租借 3月起增至六區

2017-02-22

〔記者何世昌／台北報導〕智慧城市論壇昨早登場，下午首長高峰會，台北市副市長林欽榮表示，北市將推動「3U計畫：YouBike、U-Moto、U-Car」。今年三月起北市六行政區將設點提供租借電動機車，最快下半年可在北市室內停車場租借電動汽車。

台北市長柯文哲出席高峰會向各國外賓致意，並預告「智慧支付平台（pay.taipei）」將於第一季上線，北市路邊停車費、自來水費、聯合醫院批價費等費用將可線上支付。

台北市副市長林欽榮隨後分享北市智慧城市成果。林表示，公宅基地均會設置「智慧三表（水表、 電表、瓦斯表）」，並規劃節水、節電等智慧化設施；另也推動聯合醫院智慧化，發展遠距等照護系統。未來將再發展「3U計畫：YouBike、U-Moto、U-Car」。

智慧城市專案辦公室主任李鎮宇補充，去年十月起，北市府循YouBike模式，與輕型電動機車租賃業者「WeMo」合作，在中正區、大安區、信義區設置一百輛電動機車，提供民眾租借；預計三月擴點至大同區、萬華區、松山區。

電動汽車租借 下半年試營運

李鎮宇表示，U-Car全面採用電動汽車，已與蓋亞、雷諾、納智捷汽車合作，但上路時程未定；預計年底在北市室內停車場佈建七十八個充電柱，最快下半年試營運。李指出，一旦上述商業模式建立，可望降低汽、機車自持率、減少碳排放。

除了「3U計畫」，林欽榮表示，配合「新南向政策」，北市府也提出「台北市智慧城市產業驅動方案」，由北市府提供廠商「實驗場域」，優先投資、扶植「物聯網」、「金融科技」、「AR／VR」；一旦發展成功，即可輸出東南亞。