〈台北都會〉北投星光足浴 小資行程泡幸福

2017-02-22

〔記者聶瑋齡／台北報導〕北投區復興公園、泉源公園及硫磺谷溫泉泡腳池開放使用後廣受好評，北市產業發展局為使所有市民體驗北投溫泉的樂趣，於今年二月十四日至四月十四日延長開園時間至晚間八時，現更祭出小資星光美食行程與小資星光約會路線供市民參考、到訪。

北市產業發展局為服務泡湯民眾，規劃兩條小資行程，提供小資上班族們在下班後赴北投，跟著小資行程輕鬆遊北投，在新北投捷運站新開幕的新北投文創天地享受美食、挑選伴手禮，並前往三處泡腳池進行燒足浴，促進血液循環、釋放壓力，從北投帶回滿滿的幸福感。

其中，小資星光美食路線由新北投捷運站出發，至新北投文創天地品嚐在地好滋味，在文創天地購買美食伴手禮，買完伴手禮可到泉源公園、復興公園泡腳池體驗溫暖的燒足浴，天然溫泉的享受讓壓力與疲勞一掃而空；另一路線為小資星光約會路線，由新北投美食商圈為旅遊起點，至硫磺谷泡腳池，然後到陽明山文化大學情人坡與北投吳氏宗祠夜景廣場欣賞夜景。

此外，在泡燒足浴時民眾還能搭配膝蓋部位的自主按摩經絡，位於膝蓋上緣二寸外側邊緣的梁丘，按壓方式以大拇指按壓，數一二三然後放開，增加血液循環、促進新陳代謝。