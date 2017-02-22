〈台北都會〉金山慈護宮 今起不再是古蹟

2017-02-22

〔記者李雅雯／新北報導〕金山區金包里慈護宮暫定古蹟身分在今天失效，文化局昨天召開第二次文資審議大會，經過兩輪投票後，十二位審議委員投票未達三分之二門檻，無法達成慈護宮應當列為何種文化資產類別的共識，確定其無法列為文化資產。

對於審議結果，文化局長林寬裕表示，儘管如此，已和廟方溝通，強調慈護宮建物雖不具法定文資身分，接下來若有任何改建計畫，仍須先和審議委員提報，獲同意後再執行。