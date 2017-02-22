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〈台北都會〉女舍遭鳥屎襲 金大允架防鳥網

2017-02-22

〔記者吳正庭／金門報導〕金門大學防範禽流感，在教師研究室陽台架設防鳥網，女學生要求宿舍比照，卻被認為有妨礙逃生之虞；金大昨天改口，將儘快完成訪價，逐步進行規劃、建置。

高原性禽流感引發關注，與金門一水之隔的廈門也傳出不少案例；寒假結束，金大女同學返回宿舍，發現陽台出現大片遭鴿鳥「轟炸」的屎糞，擔心疫病上身，難免心驚驚。

一名女同學說，上學期曾向校方反映，女生宿舍常遭「糞襲」，希望校方加裝鳥網，得到「妨礙逃生和美觀」的答覆，令人無法接受。

金大學務長顏郁芳表示，為防鴿子進入宿舍冷氣孔可能引起衛生疑慮，已在一月底裝置鐵網，另在校園公共空間、鴿子常出現的地方架設防鳥網；此外，針對學生住宿空間的私人陽台，校方已提供口罩、手套、消毒用品，供學生自主維護居住空間衛生。

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  • 金大女學生宿舍陽台留下大片遭鳥糞「轟炸」的慘狀。（讀者提供）

    金大女學生宿舍陽台留下大片遭鳥糞「轟炸」的慘狀。（讀者提供）

  • 金門大學教師研究室陽台有防鳥網，鴿子不得其門而入。（記者吳正庭攝）

    金門大學教師研究室陽台有防鳥網，鴿子不得其門而入。（記者吳正庭攝）

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