〈台北都會〉大豐里立體彩繪牆 還有樂曲聲

2017-02-22

回收舊物 打造立體牆面

〔記者何玉華／新北報導〕新北板橋區大豐里社區密集、巷弄交錯沒有公園，里長張錦堂號召志工彩繪牆面，利用回收舊物妝點舊有的彩繪牆面，從平面進化到立體系列，成為民眾拍照打卡的熱門景點，巧思的「音樂牆」，還意外成為學童哼旋律、猜歌名的設施。

四大主題 志工自費彩繪

里長張錦堂說，里內志工多才多藝，陳姓志工長期自費彩繪里內巷弄，二月又花了卅餘天，獨力完成「櫻花綠野」、「漁村風光」、「海底世界」、「天倫同樂」等主題彩繪牆，長度超過一百公尺，新作趣味性更濃，讓民眾有坐在石頭上釣魚、在田野裡放風箏的效果，還有正夯的櫻花季等。

路過學生跟著旋律 哼唱

木工專業志工搭配陳姓志工的Ｑ版彩繪，利用廢棄水管製成許願樹「愛心祈願牆」，張錦堂說，不只美化巷弄空間，里內活動時，也會懸掛里民許願卡為活動增溫；廢棄床板改造成顏色絢麗的「音樂牆」，除了掛置植栽，也能定期變換音符位置，許多學生會駐足哼旋律、猜歌名，相當有趣。

張錦堂利用回收花器設計的「兩小無猜」盪鞦韆，鞦韆上人物四肢可活動，常讓經過的里民忍不住停下把玩；而有「風車達人」之稱的盧姓志工，則善用回收的寶特瓶、鋁箔罐、燈泡等，製成風車、燈籠，還能當作自行車夜間照明裝置，美觀又實用。