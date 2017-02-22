〈台北都會〉大豐里立體彩繪牆 還有樂曲聲
2017-02-22
回收舊物 打造立體牆面
〔記者何玉華／新北報導〕新北板橋區大豐里社區密集、巷弄交錯沒有公園，里長張錦堂號召志工彩繪牆面，利用回收舊物妝點舊有的彩繪牆面，從平面進化到立體系列，成為民眾拍照打卡的熱門景點，巧思的「音樂牆」，還意外成為學童哼旋律、猜歌名的設施。
四大主題 志工自費彩繪
里長張錦堂說，里內志工多才多藝，陳姓志工長期自費彩繪里內巷弄，二月又花了卅餘天，獨力完成「櫻花綠野」、「漁村風光」、「海底世界」、「天倫同樂」等主題彩繪牆，長度超過一百公尺，新作趣味性更濃，讓民眾有坐在石頭上釣魚、在田野裡放風箏的效果，還有正夯的櫻花季等。
路過學生跟著旋律 哼唱
木工專業志工搭配陳姓志工的Ｑ版彩繪，利用廢棄水管製成許願樹「愛心祈願牆」，張錦堂說，不只美化巷弄空間，里內活動時，也會懸掛里民許願卡為活動增溫；廢棄床板改造成顏色絢麗的「音樂牆」，除了掛置植栽，也能定期變換音符位置，許多學生會駐足哼旋律、猜歌名，相當有趣。
張錦堂利用回收花器設計的「兩小無猜」盪鞦韆，鞦韆上人物四肢可活動，常讓經過的里民忍不住停下把玩；而有「風車達人」之稱的盧姓志工，則善用回收的寶特瓶、鋁箔罐、燈泡等，製成風車、燈籠，還能當作自行車夜間照明裝置，美觀又實用。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
金山慈護宮 今起不再是古蹟
金山區金包里慈護宮暫定古蹟身分在今天失效，文化局昨天召開第二次文資審議大會，經過兩輪投票後，十二位審議委員投票未達三分之二門檻，無法達成慈護宮應當列為何種文化資產類別的共識，確定其無法列為文化資產。對…
網友回應
熱門新聞
- 竹科博士主管夫忙工作 妻子約砲偷吃小鮮肉
- 陳庚金說能撈就撈 藍發言人：他只是想而已
- 興大、堪薩斯州大創舉／獸醫跨國雙聯學位 最快7年拿到
- 每天兩份奶 完善補充鈣質─成大家醫建議把握兒童生長關鍵期 攝取足夠鈣質與蛋白質
- 重新開幕 戲劇院2/25試營運
- 自由廣場》八月四日 關鍵還原
- 〈yes123 Q& A〉年初就得排好整年特休，還得在規定日期前休完，合法嗎？
- 林生祥領軍5月開唱 魏德聖林昶佐力薦
- INFINITE情話大對決 L撂那些年 對白奪冠
- 國三貨車、聯結車車禍 1男命危搶救中
- 神準預測勝選 歷史學者認川普恐遭彈劾
- 日外籍師笑福島生：有輻射會自體發光
- 02/22 各報重點新聞一覽
- 網購糾紛打死人 9人到案
- 麥馬斯特敢言敢諫 川普聽得進去嗎
- 古物複製、仿製爭議 文化部修法釐清
- 台銀隨身PAY 手機即錢包
- 妻擅拿受精卵產女 日男不認種
- 禁宰延不延 林聰賢︰最後3天嚴密監控
- 中職熱身賽》林書逸3打點 菜鳥勝悍將
- 宥勝罵髒話竟然喵喵叫
- 自由廣場》〈林保華專欄〉蔡英文是馬英九2.0？
- 《職場觀察員》年後想轉職？ 先做好準備！
- 川普不是我的總統
- 審計部報告 國軍染毒 前年揪出777人
- 《國際現場》殼牌豐田攜手 加州建加氫站
- SBL單週最佳球員》賀夫寶貝「心」氣象 助裕隆爭老二
- 2016年巴西261名記者遭受暴力攻擊
- 〈戀愛大智慧〉勇敢告白別讓愛擦身而過
- 樂金面板供貨三星 破解鴻夏夾殺
- 小米Note 2 3月開賣 美圖T8緊跟
- 中國對付樂天 經濟制裁後官媒再恫嚇
- 〈美味教室〉奶油VS.植物油 甜點大挑戰
- 社論》新八百壯士的認同與自利
- 竊5名畫 法蜘蛛人大盜判8年
- 【書與人】網友壞壞甘娜賽 － 唐捐談《網友唐損印象記》
- 中普股臨會 中石化抗議違法無效
- 新北板新林口、桃、竹 3月起一階限水
- 新疆汽車納管 強制安裝定位系統
- 金正恩叔叔 下一個毒殺目標?
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉大豐里立體彩繪牆 還有樂曲聲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分