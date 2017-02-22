〈台北都會〉防禽疫兩樣情禽肉攤冷清、雞肉飯滿座
攤商批租金減免政策慢半拍
〔記者黃建豪／台北報導〕禽流感疫情發燒，為抑制疫情，實施禁宰禁運，許多民眾食用禽肉前多有所顧慮。台北市雖有不少名店不受影響，但多數業者生意仍大跌，傳統市場現宰禽肉業者自嘲「慘不忍睹」，台北市政府雖稱掌握狀況，亦研議補助或減免租金，但時間、方案均未定。攤商黃先生痛罵，「你看這市場有人嗎？政策要做不是不行，但不是這樣搞。」
知名雞肉飯不受影響排長龍
隨著疫情警報擴大，消費者對雞、鴨等禽肉安全沒信心，但位於環河南路的「施福建好吃雞肉」沒在怕，昨上午十時店內就幾乎滿座，店員表示，他們賣的都是白肉雞，沒什麼影響，而且雞肉都有煮熟就沒事了。南機場夜市的「山內雞肉」同樣白天就出現排隊人龍，店內阿姨表示，雞肉都跟固定的廠商叫貨，供應沒問題，且口碑和品質是長久以來努力維持的。
禽肉攤叫苦 上午9時就收攤
但走訪傳統市場，發現禽肉攤位異常冷清，環南市場甲、乙、丙、丁四棟市場，數十家的雞肉、放山雞、鴨肉等攤位，上午九時就大多收攤。攤商林先生說，上週有先宰來庫存，所以貨源還夠，但對生意的衝擊還是大，平常都營業到中午，現在還沒十時就收，損失難以評估。
家禽批發市場：已損失逾7千萬
家禽批發市場總經理游秀月表示，禁令實施後，市場從十七日起就停市，最快二十四日晚間恢復作業，市場內六十六個攤商這段期間只能休息，市場一天營業額約一千兩百五十多萬元，實際休市六天，直接損失約七千五百萬元左右，雖然都有抱怨，但為了安全，只能配合政府政策。
市場處主秘王夢龍表示，政府將有兩項補償措施，一項是補助受損攤商、業者，這部分中央已編列預算，由農委會負責；另一項是替公有市場攤商減免租金，市府已派人記錄調查，將考量攤商實際營業時間等因素，待向市長柯文哲簽准後就能補貼。
以販賣生、熟禽肉攤商眾多的東門市場來算，東門市場平均每個攤位每月租金約三千八百元，有攤商認為，全免都不夠補償損失。但王夢龍說，補貼租金並不困難，但禽流感疫情還沒控制，禁宰禁運政策說不定有延期的可能，因此補貼標準、金額還無法確定。
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標題：〈台北都會〉防禽疫兩樣情禽肉攤冷清、雞肉飯滿座
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