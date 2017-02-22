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〈台北都會〉基隆》舊二分局廳舍再生 邀市民參與

2017-02-22

下月3日策展 集思廣益

〔記者俞肇福／基隆報導〕位於義二路一二八號的基隆市警局二分局舊廳舍自一○一年閒置荒廢迄今，市政府於三月三日到十二日將在當地舉辦再生策展，邀請市民一起參與，開啟城市再生的無限可能。

都發處長徐燕興說，期盼引進新動能、新想像，藉由植物共生、藝術導入、文本建構、在地參與等手法，從過往歷史看見未來，從封閉空間走向開放，邀請市民重新檢視身旁物件與城市老舊空間存在的意義與價值，把生活記憶與故事，轉化為在地特色。

市長林右昌說，有市民參與會帶動更多能量，市府去年打開信二路防空洞，就是這個計畫的一步，當時他也提到防空洞會直通舊二分局附近；今年三月要打開舊的市警局二分局，緊接著思考串接防空洞兩端空間及活化，甚至導入常態活動的可能性。

徐燕興說，這次策展邀請多位知名藝術家、攝影師與詩人參與，包括攝影師汪德範與滅劇場藝術總監胡嘉，把攝影結合舞蹈現地創作；詩人向陽及夏夏則將以獨特觀看視角回應空間特色。另外，CN Flower總監凌宗湧導入植物共生概念，以植物為主題裝置與展演，結合基隆陰雨特色植物進行創作，由在地生態與空間結合，營造基隆特色場域。

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  • 基隆市義二路的市警局第二分局舊廳舍自101年閒置迄今，市府將於3月3日策展，邀請市民參與城市再生。（記者俞肇福攝）

    基隆市義二路的市警局第二分局舊廳舍自101年閒置迄今，市府將於3月3日策展，邀請市民參與城市再生。（記者俞肇福攝）

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