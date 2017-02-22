〈台北都會〉新北》公共建築開工 須繳「災害處理保證金」

2017-02-22

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府市政會議昨天通過「新北市建築管理自治條例」，針對公有建築物引進公共工程三級品管制度，要求承造人、監造及建築師、主辦機關都要負起責任，開工時也必須視工程規模繳交一定金額的「建築物災害處理保證金」，以防造成損鄰或開挖後建商不願處理的後遺症。

工務局長朱惕之表示，房子在興建過程如果沒有把關好品質，就會衍生出許多「維冠大樓」。以往在工程的把關上，比較著重在建照、使照的核發，卻常有一些建商在施作過程中改變，導致後來查核發現時要敲掉，衍生許多困擾，因此希望透過自治條例明文化，以公共建築物為優先，要求施工廠商、設計監工者都應該負擔責任。

自治條例除了對公有建築物引進公共工程三級品管制度，對一般建照的施工期限也做管制，避免一張廿幾年的執照不斷展延，拖到現在還沒有蓋，就算蓋好了，民眾買到的新房子，卻是廿年前的標準。

待送議會審議

自治條例全文共四十一條，分總則、建築許可、建築基地及界限、施工管理、使用管理、拆除管理、建築物及環境管理維護、罰則、附則九個專章，市政會議通過後將送市議會審議，經議會審議通過，函報內政部核定後公布實施。