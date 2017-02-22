〈台北都會〉新北》「青銀共居」 北大青年宅3戶示範

2017-02-22

年輕人與長輩 同住互動

〔記者何玉華／新北報導〕「台北大學特定區安置住宅計畫」興建的三九六戶正在完工驗收中，預計六月入住，其中配發新北市政府的廿六戶，城鄉局計畫將其中三戶做為青年人與銀髮族長輩共同居住的「青銀共居」示範住宅，徵選適合與長輩居住的青年，也會給予租金優惠。

兼伴讀弱勢童 多面關懷

城鄉局長昨天在市政會議報告社會住宅推動情形，提到準備在三峽北大青年住宅中，參考荷蘭、澳洲的模式，提供三戶媒合銀髮族長輩與青年共居，年輕人進行六個月的陪伴做為回饋，政府也給予租金的優惠；另一方面，入住青年也可以陪伴弱勢兒童，提供有規模的伴讀計畫，了解社會住宅是否能對周遭弱勢學童提供照顧。

青年公開投件 審查媒合

城鄉局住宅發展科科長鄭健志補充說，每一戶有三間房，希望安排兩名年輕人與一名長輩入住；透過與社會局合作，尋找三峽地區獨居、願意與社會互動、與年輕人居住的長輩，進而由年輕人公開投件，透過審查機制，找到適合與長輩居住的人，媒合他們住在一起，生活中有互動，也做為入住青年住宅的社會回饋。

租金更加優惠 5至6折

鄭健志說，一般社會住宅的租金是市價的八折，青銀共居的租金會更優惠，約五至六折，希望透過「青銀共居」的示範作為，實際瞭解推動效益。

朱立倫聽取報告後表示，隨著時代、環境變遷，社會住宅政策除了滿足「量」的需求，服務品質及內涵更應與時俱進，不要只是重複制式作為；以三峽北大青年住宅將推動「青銀共居」的示範為例，即可透過租金補貼的方式，先行鼓勵民眾提出申請，藉此實際瞭解民眾需求及政策效果；相關局處應多參考先進國家經驗，來推動社會住宅政策。