〈北部〉吉安百年樟樹遭炮傷 有請樹醫診療

2017-02-22

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉好客藝術村內有三棵近百年的台灣樟木，其中一棵在農曆年間被鞭炮炸傷，公所昨請花蓮農校樹木專家前往勘察，初步研判老樹健康無虞，但地面樹穴太小，恐影響長期發展，公所將依專家意見進行改善，鄉長黃馨呼籲能將這三棵樟樹納入縣府列管老樹行列，給老樹更好的保護。

鄉公所客家所長游騰雄表示，慶豐市場後方的百年老樟樹，在農曆年間被沖天砲射到樹頂起火冒煙，所幸被及時發現，消防隊噴水灌救後，看起來沒有大礙，但為求慎重，除在好客園區內公告禁止燃放鞭炮、煙火等易燃物，昨天也請文化局文化資產科、花蓮高農校長鍾順水、公所農觀課等來關心老樹。

黃馨並責成相關課室，將園區內三棵百年樟樹提報到縣府的樹保委員會，期望中央單位專家、學者能共同協助維護珍貴老樹。

樹皮燒傷無大礙

花農主任謝仁壽說，這棵百年樟樹中段以上樹皮燒傷，由於表層有蕨類包覆具有保濕效果，應該不需做過多的治療，可讓它自行修復，只要將根部照顧好，從根部吸收養分，上面即可自行癒合；而老樹所在的棲地，其中有兩棵樹穴太小，旁邊都被人行道覆蓋，希望能擴展樹穴，讓老樹的根部可以有更好的呼吸空間。

樹穴太小難呼吸才是問題

黃馨表示，一棵老樹生長經年累月，是一個寶，好客園區內三棵百年的台灣原生樟木更是珍貴，她將爭取改善經費，讓老樹的棲息環境能更健康，公所也爭取到好客藝術村第二期工程，將打造具有吉野移民特色的文史紀念館，保存吉安鄉具有歷史重要性的物件，讓鄉民體認到文物是時空的產物，讓移民村史館在藝術村內展示東部客家人屯墾時的人事物，成為歷史的見證者。