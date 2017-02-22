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〈北部〉疑雙北遊藝場南移 宜縣從嚴管控

2017-02-22

擬定自治條例限制

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣有七十四間電子遊戲場，代理縣長吳澤成認為，雙北六百多萬人口，才數十間電子遊戲場，宜蘭境內數量相對太多，雙北的電子遊戲場有往宜蘭移動跡象，將與縣議會加強溝通，讓縣府訂定的「宜蘭縣電子遊戲場業設置管理自治條例」能夠通過，從嚴管控數量。

宜蘭縣警察局長詹永茂昨在縣務會議表示，近期縣內有幾家新電子遊戲場正在申請執照，希望縣府能行使行政裁量權，不予核發，減少有治安疑慮的場域。縣府統計，宜縣目前有七十四間電子遊戲場，縣府訂定「宜蘭縣電子遊戲場業設置管理自治條例」加強規範。

依據該自治條例，普通級電玩場所須離學校等四百公尺、限制級電玩八百公尺以上，較現行規定普通級一百公尺、限制級兩百公尺嚴格很多。

該自治條例數度被議會退回，議長陳文昌表示，自治條例要求合法業者三年內搬遷，且依據新規定申請設置在新地點，但法不溯既往，適法性有很大爭議，妨害人民權益，縣府若能修正，議會會同意通過；縣府工旅處表示，將針對議會質疑適度修正，期盼下個會期能夠通過。

吳澤成則說，從數據來看，雙北的電子遊戲場逐年減少，有往宜蘭移動的跡象，曾有計程車司機跟他說，專門載台北遊客來宜蘭玩電玩，縣內相關管理法規確實要進一步要求，縣府訂定的自治條例，就是要從嚴管控數量，不讓電子遊戲場浮濫。

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  • 宜蘭縣境有74間電子遊戲場，宜蘭縣政府訂定「宜蘭縣電子遊戲場業設置管理自治條例」，希望縣議會儘快通過，才能依法從嚴管控。（記者林敬倫翻攝）

    宜蘭縣境有74間電子遊戲場，宜蘭縣政府訂定「宜蘭縣電子遊戲場業設置管理自治條例」，希望縣議會儘快通過，才能依法從嚴管控。（記者林敬倫翻攝）

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