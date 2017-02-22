〈北部〉《228連假輸運》宜蘭國道客運 尖峰3到5分鐘1班

2017-02-22

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕二二八連假將至，宜蘭交通輸運受到挑戰，國道五號實施高乘載管制、夜間免收費等措施；國道客運也加強班次密度，尖峰時段每三到五分鐘一班車，且能直達縣內各熱門景點；鐵路也在尖峰時段，加開往返樹林到羅東間的區間列車，並提供一百元的優惠票價，讓遊客有不同的交通選擇。

二二八假期廿五日至廿八日展開，宜蘭縣政府建設處表示，自廿四日至廿七日，每天深夜十一時至翌日早上六點，國道五號全線雙向暫停收費，廿五、廿六日上午七點至中午十二點，國五南下高乘載管制，北上則是自廿六日至廿八日，每天下午三點至晚間八點實施高乘載管制。

建設處長林國民說，開放大客車行駛路肩、主線及匝道儀控，將視國五交通狀況適時啟動；國道客運等連外運輸，車流尖峰時段每三到五分鐘就會有一班車，由於是點對點運輸，路線會延伸至傳藝中心、羅東林業文化園區等縣內熱門景點。

此外，為鼓勵民眾在連假期間搭乘大眾運輸，雙北端除了原本搭車點，再新增捷運三重站、松山車站及板橋轉運站；林國民表示，國光客運從捷運三重站出發，首都客運松山車站出發，葛瑪蘭客運則從板橋轉運站出發，終點站均為羅東轉運站，以上路線連假期間每天往返六個班次。

至於縣境內大眾運輸，連假期間也會持續加密，並加開地方客運觀光接駁公車，每廿到卅分鐘一班車。