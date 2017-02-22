〈北部〉《沉默》取景 花蓮石門「麻糬洞」躍上國際
東海岸海蝕洞 天然地質教室
〔記者王錦義／花蓮報導〕奧斯卡最佳導演馬丁‧斯科塞斯執導的《沉默》（Silence），十七日在台灣上映，這部電影中有許多場景在花蓮拍攝，其中有一幕天主教士在海邊受殘酷水刑的場景，有個石門洞外觀長得很像March小汽車，這地點就位在東部海岸國家風景區內的花蓮石門遊憩區，是許多花蓮人的私密景點，被暱稱為「麻糬洞」。
長得像March小汽車的海蝕洞，就在花蓮台十一線六十公里處的石門遊憩區，石門地名是因此處海岸有海蝕洞，形狀如門而得名。
東部海岸國家風景區管理處指出，從石門洞起到昔日人定勝天紀念碑間的海岸，海蝕溝、海蝕洞、壺穴和海蝕平台等海蝕景觀非常發達，擁有世界級的戶外地質教室，其中海蝕洞的寬度約十八公尺、高近五公尺。
行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛希望將花東的景點推薦到全世界，去年不僅與全球最大的訂房網站Airbnb簽訂行銷花東的企劃案，更促成Airbnb亞太區主管、國外媒體到東海岸旅遊踩線；許傳盛說，花東海岸、縱谷擁有世界級的景色，但過去在國際觀光行銷上還不足，這次國際導演選擇花蓮取景，讓花蓮景點躍上國際螢幕，未來他將繼續推動花東旅遊自立門戶，讓國際觀光客直飛花蓮，深入花東各特色景點旅遊。
目前在台灣公布的《沉默》預告片中，可看到這個外觀如March小汽車的海蝕洞，預告片只有短短二分鐘，但包括「前蜘蛛人」安德魯加菲德偷渡上岸與置身日本村落的畫面，都可看出是在花蓮牛山呼庭私人海域取景拍攝。前年三月間，劇組包下牛山呼庭私人海域九天，用茅草在海邊搭起五座茅屋及木船拍攝，不過拍攝結束後就拆除一空。
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標題：〈北部〉《沉默》取景 花蓮石門「麻糬洞」躍上國際
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