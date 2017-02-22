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〈北部〉一休一耕有困難 延長休耕申報

2017-02-22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕水情吃緊，行政院農委會鼓勵休耕，但苗栗地區一期作收成優於二期，農友要符合「一休一耕」有困難，立委陳超明昨邀相關單位，延長休耕申報期限到三月十五日，並爭取農委會對已經投入農耕成本的農戶規劃補貼措施，兼顧代耕及育苗業者的權益。

苑裡鎮農會總幹事劉昌軒、台中農田水利會委員陳基寶、洪木貴指出，許多農民已投入不少成本預備播種農耕，政府鼓勵休耕將造成虧損。與會民代一致希望，中央專案辦理停灌休耕補償。

經濟部水利署副署長鍾朝恭昨將地方意見於經濟部水利署與農委會農糧署災害緊急應變小組會議中討論，協調農委會於桃園、石門、新竹、苗栗水利會全灌區及台中水利會大安溪下灌區的山腳、苑裡及日南工作站範圍，開放農民得於今年放寬申報兩期稻作休耕補貼，並延長休耕申報期限至三月十五日。

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