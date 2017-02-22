〈北部〉新竹公園櫻花 首度加裝夜燈

2017-02-22

賞花季週六開跑 現場活動多

〔記者王駿杰／新竹報導〕「二○一七新竹市賞花季」本週六在新竹公園以「春賞樂櫻」活動開跑，當天會有樂團表演、街頭藝人、和服體驗及藝術家現場寫生，市長林智堅說，新竹公園是全台最接近市中心的賞花地，今年賞花季首度為櫻花加裝夜間燈光，讓夜間賞櫻更添風情。

市府城市行銷處指出，目前新竹公園共有廿一品種、八百五十二棵櫻花，其中五百多棵更是少見的粉色河津櫻，連總統蔡英文都感受到河津櫻的魅力，廿日於twitter（推特）上分享新竹公園的河津櫻照片。

市長林智堅說，竹市雖地狹，卻有山有海，加上交通便利、到哪都很方便，接近市中心的新竹公園去年短短三周就湧入十八萬賞花人潮；十八尖山每天也有二萬入山人次。

林智堅指出，他上任後投入近五億元進行「新竹公園再生計畫」，預計將留下老樹、增添無障礙設施，並疏植櫻花、增加間距，希望讓新竹公園能為竹市綠肺，為市民帶來更好的休閒環境。