〈北部〉剪黏大師陳三火 中原大學個展

2017-02-22

〔記者李容萍／中壢報導〕六十七歲剪黏大師「火獅」陳三火，昨起至五月六日受邀中原大學藝術中心展出「大將巧藝—陳三火剪黏鑲嵌工藝特展」，展出卅件剪瓷雕作品，展出期間開放民眾自由參觀。

中原大學藝術中心主任陳歷渝表示，外號「火獅」的陳三火，是台灣著名剪黏大師，自幼追隨兄長從事廟宇剪黏工作，修建全台各地廟宇超過百間，九二一地震後也曾協助修復嘉義縣新港奉天宮的古蹟，他的剪黏作品獨創「隨緣」技法，近年來也使用富有「台灣味」的蚵殼等材料，將傳統平面的工藝，發展為更具動態神韻的立體創作，多次獲獎。