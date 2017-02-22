〈北部〉流浪狗變校犬 駐守武陵高中

2017-02-22

〔記者陳昀／桃園報導〕市長鄭文燦推動新動保政策，喊出要訓練流浪犬為校犬，事實上，國立武陵高中九十七年起就收養流浪狗「大白」當作校犬，這兩年又多了「蛋蛋」，校長林清波說，學生和兩隻校犬相處非常融洽，除了舒緩校內緊繃的讀書氣氛，鄰近的中聖里動保志工隊也常到校協助推動動保知識，落實生命教育。

校狗「大白」雖名為大白，實際上卻有一身烏黑亮麗的黑毛，中聖里長崔美瑛說，當年在校生在附近撿到牠，但因學校有位美術教師綽號叫「小黑」，為了尊重老師，學生將牠取名為大白，聽到牠名字的人，看到「本尊」總會會心一笑；志工左阿姨說，「蛋蛋」也是這兩年被學生撿回學校的流浪狗，原本校方很掙扎是否再收留第二隻校犬，所幸林清波開明支持，讓蛋蛋加入守護校園的行列。

大白和蛋蛋平時由左阿姨和武陵高中學務主任葛錦友合力照顧，左阿姨負責餵食、散步、洗澡等生活起居，並訓練牠們基本指令，葛錦友則帶牠們結紮、施打晶片及預防針等，兩隻狗兒幾乎每天駐守在校門口，「幫忙」警衛過濾出入人車，也會到走廊上「巡堂」，左阿姨說，懂規矩的牠們，從來不會進教室打擾學生上課。

武陵高中社團活動組長蘇純婉說，大白和蛋蛋是歷屆學生的好夥伴，學生們除了和牠們互動良好，也訓練出不少才藝，有一年結業式，蛋蛋還表演跳繩給大家看。

武陵高中就在中聖里轄區內，長期推動動保的崔美瑛常與志工一同到校推廣動保知識，她說，如果各校都能開放一些空間收留、培養校犬，家中不容許養寵物的學生，也能有機會接觸流浪動物，更能落實生命教育。

崔美瑛強調，鄭文燦喊出零撲殺，也要確實落實配套措施，不能只是找動保人士拍張合照，或不斷擴充動保園區容量，越關越多流浪動物，得從教育著手，培養對生命負責任的態度，才是真正的動保。