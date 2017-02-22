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〈北部〉中壢國小日式宿舍 五月整修

2017-02-22

打造中壢親子教育館

〔記者陳昀／桃園報導〕市府文化局一○四年將中壢國小日式宿舍登錄為歷史建築並展開活化，將打造成「中壢親子教育館」，這個月已完成OT案（政府委由民間機構營運，期滿營運權歸還政府）的可行性評估，預計五月公告招商，並啟動修復工程。

根據國家文化資產資料庫，中壢國小日式宿舍原為日治時期「中壢公學校」的教師宿舍區，約建於一九○一年，建築保存原汁原味的日式工法，目前宿舍右側保存狀況尚可、左側損壞較嚴重。文化局去年已完成調查研究及規劃設計，預計五月開始修復。

預計108年重開館營運

文化局文化發展科長黃蘭燕指出，中壢國小日式宿舍預計一○八年重新開館營運，會以「兒童」和「親子」為主要服務對象，打造一處具有兒童閱讀、講座、用餐等功能的園區。

黃蘭燕表示，文化局委託專業顧問公司進行可行性評估與先期規劃已完成，將以OT方式委託民間營運單位進駐，園區內三棟建築分別作為展示空間、親子繪本空間（含生活講堂），以及食育暨多功能空間。

她說，文化局將蒐集老照片與當地人的成長故事，保存當地的記憶，也增添館舍展示內涵，還要結合鄰近的中平路故事館、澗仔壢環境教育中心、河川教育中心、警察局日式宿舍等，串連成中壢文化藝文廊道，發展成有濃厚在地味道的歷史街區。

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  • 市府文化局要將中壢國小日式宿舍打造成「中壢親子教育館」，預計五月公告招商，並啟動修復工程。（記者陳昀攝）

    市府文化局要將中壢國小日式宿舍打造成「中壢親子教育館」，預計五月公告招商，並啟動修復工程。（記者陳昀攝）

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