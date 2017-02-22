〈北部〉宜花6立委 新會期緊盯在地建設

2017-02-22

〔記者王錦義、林敬倫／綜合報導〕 立院第九屆第三會期開議，宜蘭及花蓮的各黨籍立委，無不緊盯在地各項建設推展。

花蓮縣民進黨籍立委蕭美琴以第一志願進入經濟委員會，蕭美琴說，未來重點推動項目包含數項花東基金重大計畫，例如小農加工廠、套裝觀光行程優惠、交通運輸專案補貼、發展綠能等，並積極促成轄區計畫推動，包括農委會灌區調整、有機及慣型農業發展並重、河川疏濬、電桿地下化、液化石油氣計量等。

國民黨籍不分區立委徐榛蔚進入交通委員會，徐榛蔚說，花蓮對外交通困難，蘇花公路改善尚未完成，鐵路一票難求，海運相對不便，空運仍是花蓮不可或缺的交通選項，將繼續奔走院內各委員會，將花蓮鄉親聲音帶入立法院，讓中央知道地方的期盼與需要。

民進黨宜蘭縣籍立委陳歐珀以第一志願進入交通委員會，希望為宜蘭力拚交通與觀光；陳歐珀說，宜蘭有雪隧塞車、東西交通發展不均等問題，解決交通問題，才符合鄉親的期待，而以觀光立縣的宜蘭，觀光發展也急需被重視，未來將持續關切北宜直鐵、宜蘭鐵路高架化等重大建設進度。

此外，民進黨不分區立委Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）、國民黨平地原住民立委鄭天財都在內政；時代力量不分區立委高潞．以用則在教育及文化委員會，他們也都準備好為部落發聲。