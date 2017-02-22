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〈北部〉中橫白沙橋復建 單孔隧道貫通

2017-02-22

鋼拱橋趕11月底通車

〔記者王峻祺／花蓮報導〕崩坍嚴重的台八線中橫公路白沙橋路段，歷經多次颱風中斷交通，公路總局決定「棄線改道」，自一○四年十一月開始進行「白沙橋災害路段復建工程」，全長一七二．四公尺的單孔隧道，在上週六正式貫通（見圖，記者王峻祺攝），鋼拱橋預計十一月底完工通車。

總工程經費三億三千一百七十五萬元的「白沙橋災害路段復建工程」，將原白沙橋路線改線至立霧溪對岸，貫穿山頭後，新建隧道銜接兩側「單跨鋼拱橋」、「背拉丹跨斜張橋」，避開坍滑災害路段。

公路總局第四區養護工程處長廖吳章說，兩座橋梁因應地形差異採取不同建置工法，一號橋屬「單跨鋼拱橋」，長約一百一十公尺，二號橋為九十七．六公尺的「背拉單跨斜張橋」，橋寬九．五公尺，加上隧道及前後路面長度，預計總施工逾五百公尺。

洛韶工務段長張宇博指出，白沙橋路段岩盤脆弱，風災後多次造成用路人行車疑慮；秀林鄉公所表示，白沙橋路段每到颱風必會中斷，嚴重影響當地居民的民生運輸補給，更直接衝擊富世村、西寶及天祥等地的觀光農產收益。

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  • 「白沙橋災害路段復建工程」單孔隧道貫通，鋼拱橋趕十一月底完工通車。（記者王峻祺攝）

    「白沙橋災害路段復建工程」單孔隧道貫通，鋼拱橋趕十一月底完工通車。（記者王峻祺攝）

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