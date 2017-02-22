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〈北部〉《小檔案》林業園區 登錄文化景觀

2017-02-22

日治時期台灣三大林場包括八仙山林場、阿里山林場和太平山林場，「羅東林業文化園區」是太平山林場開發時期「羅東出張所」舊址，是當時的羅東出張所及貯木池，從一九八二年太平山終止伐木至今，大部分維持原貌，擁有舊有日式建物及產業遺址。

林務局羅東林區管理處在二○○四年規劃為林業文化園區，園區佔地約十六公頃，經重新修整，融合林業歷史、生態永續設計，規劃有生態池（貯木池）、水生植物池、水生植物展示區、蒸汽火車頭展示區、森林鐵道、環池步道等設施，是生態觀察的好選擇，二○一二年更正式依照文化資產保存法登錄為文化景觀。（記者簡惠茹整理）

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