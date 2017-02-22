〈北部〉蓋樓搭鷹架 羅東林區貯木池美景毀了
4至5層樓建物 遊客感突兀
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東林業文化園區貯木池一望無際的視野，因正前方有建築在興建而遭到破壞，賞景賞鳥變成賞鷹架，讓常來園區遊玩的遊客感嘆突兀，覺得可惜又遺憾。縣府建設處表示，附近建物高度約四至五層樓，都是經過合法申請，沒有辦法阻止他們不要興建。
羅東林業文化園區是城市裡的花園，擁有豐富水生植物，還能賞鳥、漫步充滿木屑香氣步道，其中環池步道更是遊客、居民喜愛的散步場所，園區中央的貯木池還可以認識往昔林業文化，也是賞鳥絕佳場所。
但遊客反應，這樣的美景已經不再，走進園區，原本可以在卸木平台一覽美麗的水光景色，還能在這邊拍到日出，如今出現突兀的建物聳立前方正中央，以後恐怕只能靠修圖才能有美景？
住在附近常來散步的吳姓遊客說，園區交通方便，又有豐富生態，最近看到正前方蓋起建築物，硬生生破壞景觀，真的很可惜。
羅東林區管理處育樂課長吳思儀說，林管處已注意到建築物的興建，不會影響遊客在貯木池賞鳥，不過如果要拍照取景，建築物確實造成景觀改變，但興建的土地不是林管處所有，現有法規也沒辦法限制，林管處頗感無力。
宜縣府：合法申請 無力限制
縣府建設處長林國民表示，貯木池正前方的建築位於羅東光榮路旁工業區，是亞洲汽車駕訓公司申請做為工廠和汽車修理廠使用，去年四月動工，將建三棟，最高是十七公尺、四層樓，另貯木池左方建物位於第二行政中心內，將做為住宅使用，高度十六．六公尺。
林國民說，工業區沒有限高規定，羅東都市計畫從民國五十五年將光榮路旁劃為工業區，工業區有廿六公頃，已有冷凍場、汽車修理廠、駕訓班等進駐，最高約五層樓，林業文化園區原本也是位於工業區內，民國九十二年都市計畫變更，保留十一公頃的綠地，才未被開發。
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標題：〈北部〉蓋樓搭鷹架 羅東林區貯木池美景毀了
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