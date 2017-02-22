| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉工商發展10業務 苗縣下週起1日核發

2017-02-22

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府工商發展處推動十項業務，原本需二至八日的申請流程，將簡化成一天就可核發，昨天獲縣務會議通過，下週一正式實施。工商發展處處長黃智群強調，實施一段時間後，將會檢討執行成效，並加強改進，提升縣府行政便民效率。

黃智群說，日前民眾到使用管理科申請營造業工程竣工註記，原審核時程需要五天，但申請人因隔天要參與工程標案，須及時取得這項文件，由承辦人員與業務科長協助審查，並獲行政處協助辦理，當天即順利核發。

黃智群指出，事後他召集各業務科長開了三次會討論，針對業務性質相對單純案件，以縮短文書作業及簡化跨處室流程，強化分層負責程序，達到簡政目的，列出十項業務，審核時程由二至八日縮短至一天就可核發。

簡政便民 將全面推廣

十項業務分別為：建築物室內裝修許可；變更起造人、承造人、監造人；營造業工程竣工註記；專業技師逐案簽證；建築物公共安全申報；土地使用分區證明；都市計畫區數值地形圖核發；電器承裝業登記；專任電器技術人員登記；用電設備檢驗維護業登記。

黃智群說，這十項業務中，以土地使用分區證明申請數最多，每月約五十件；其次是營造業工程竣工註記，每月申請約二十件。上述十項業務簡化申請，將比照單一窗口馬上辦模式，早上受理後，當天下午就可核發。縣長徐耀昌認為這是很好的簡化便民政策，要求全面推廣。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
蓋樓搭鷹架 羅東林區貯木池美景毀了

4至5層樓建物 遊客感突兀宜蘭縣羅東林業文化園區貯木池一望無際的視野，因正前方有建築在興建而遭到破壞，賞景賞鳥變成賞鷹架，讓常來園區遊玩的遊…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：〈北部〉工商發展10業務 苗縣下週起1日核發


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.