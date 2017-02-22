〈北部〉工商發展10業務 苗縣下週起1日核發
2017-02-22
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府工商發展處推動十項業務，原本需二至八日的申請流程，將簡化成一天就可核發，昨天獲縣務會議通過，下週一正式實施。工商發展處處長黃智群強調，實施一段時間後，將會檢討執行成效，並加強改進，提升縣府行政便民效率。
黃智群說，日前民眾到使用管理科申請營造業工程竣工註記，原審核時程需要五天，但申請人因隔天要參與工程標案，須及時取得這項文件，由承辦人員與業務科長協助審查，並獲行政處協助辦理，當天即順利核發。
黃智群指出，事後他召集各業務科長開了三次會討論，針對業務性質相對單純案件，以縮短文書作業及簡化跨處室流程，強化分層負責程序，達到簡政目的，列出十項業務，審核時程由二至八日縮短至一天就可核發。
簡政便民 將全面推廣
十項業務分別為：建築物室內裝修許可；變更起造人、承造人、監造人；營造業工程竣工註記；專業技師逐案簽證；建築物公共安全申報；土地使用分區證明；都市計畫區數值地形圖核發；電器承裝業登記；專任電器技術人員登記；用電設備檢驗維護業登記。
黃智群說，這十項業務中，以土地使用分區證明申請數最多，每月約五十件；其次是營造業工程竣工註記，每月申請約二十件。上述十項業務簡化申請，將比照單一窗口馬上辦模式，早上受理後，當天下午就可核發。縣長徐耀昌認為這是很好的簡化便民政策，要求全面推廣。
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