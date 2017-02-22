〈北部〉竹縣旅服用地救濟金 現住、現耕戶拒領

2017-02-22

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣政府在竹東鎮工業一路旁公有地規劃旅遊服務中心，近期將發放用地救濟金；但部分現住戶、現耕戶說，他們要原地原屋續用續住，不會去領救濟金。

廿三戶共可領到三千多萬元

縣府表示，這塊面積三點六六公頃的公有地是縣府向財政部國有財產署有償撥用爭取來的，規劃利用時引起當地現住戶、現耕戶的抗爭，雖然這些抗爭民眾不是地主，但相關法令中有以發放救濟金來辦理補償的相關案例，最後確定可以針對墾地、農林作物、建築改良物發放救濟金，經查估後有廿三戶可以領到總計三千多萬元的救濟金。

曾帶隊抗議縣府在這塊用地辦理查估作業的竹東土地權益自救會會長傅春雄說，的確收到發放補償金的通知，但縣府沒先協商，雙方沒有共識，他們大部分的人不會去領補償金，也已經有人改以存證信函回應縣府表達異議。

自救會：原地原屋續用續住

這塊位於竹東鎮、工業一路、北興路、工業二路之間的公有地，縣府之前陸續有客家土樓、傳統藝術中心、旅遊服務中心等不同形式的規劃，也曾在竹東鎮內引發討論，甚至希望鎮公所等行政機關可以搬遷過去，但傅春雄等現住戶、現耕戶，以「這是祖先合法留給我們的土地」為由，要求繼續維持現有使用狀況，拒絕配合開發。

縣府：不影響救濟金的發放

縣府表示，長達二年的土地權屬調查和地上物查估作業，加上由國有財產署點交的資料，都確定這塊土地是公有土地，針對現住戶、現耕戶的訴求，也盡力在法令許可下尋求發放救濟金的解決方案，對現住戶、現耕戶再提出的異議將會依法受理瞭解，但不影響救濟金的發放。