〈中部〉中市第19家日照 龍井多元照服中心開幕
2017-02-22
〔記者何宗翰／龍井報導〕台中市府補助全成社會福利基金會，在龍井區成立小規模多機能的「多元照顧服務中心」，市長林佳龍表示，這是台中第十九家日間照顧中心，整合日間、居家照顧、夜宿服務及交通接送，讓年輕人放心出外打拚，也減少長輩奔波，未來將加速推動，設立更多多元照顧服務中心。
林佳龍表示，響應蔡英文總統的長照2.0政策，台中市推出「托老一條龍、七二一政策」，發展社區照顧能量，全市目前已有兩家多元照顧中心，整合許多功能於同一機構，提供長輩全人整合照顧服務，解決過往機構單一功能狀況，不僅服務需要照顧的長輩，也減輕家庭負擔。
龍井多元照顧服務中心昨天開幕，林佳龍、市議員劉淑蘭、吳瓊華等人到場揭牌，社會局表示，未來將持續鼓勵並輔導新成立及舊有日照中心轉型為多元照顧服務中心，讓台中市的長輩均能獲得最好照顧。若民眾有多元服務照顧需求，可撥打2636-9739全成基金會，或台中市長期照顧管理中心2228-5260洽詢。
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