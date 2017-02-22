〈中部〉停水又沒電 太平民眾快抓狂
2017-02-22
沒颱風天災卻連電也不來
〔記者陳建志／太平報導〕快抓狂了！台中市政府水利局前天（廿日）傍晚施作污水下水道工程時，鑽頭不慎撞擊到自來水大幹管，造成鋼管凹陷漏水，水公司緊急關水搶修，造成太平、大里全區停水，事出突然民眾來不及儲水，更沒料到「禍不單行」，前天晚間太平部分地區又沒電，整條馬路黑漆漆，民眾抱怨說，沒有颱風天災，卻停水又停電，相當不方便，快要抓狂了。
市府水利局前天下午在台中市東區精武東路和三賢街口施作工程，推進鑽頭時，不慎撞到管徑達一千五百公釐的自來水大幹管底部，鋼管凹陷漏水，水公司緊急停水搶修，太平、大里、霧峰許多住戶來不及儲水，水公司昨天緊急設置的取水站，可看到民眾提著桶子去裝水。
居民料不到，正因停水而煩惱無水洗澡與沖馬桶時，前天晚間太平區的東平路、中山路、中和街、宜昌路、東村八街等鄰近區域，路燈全部不亮，整條馬路漆黑一片，部分住戶家裡也沒電，沒有颱風等天災，卻停水又停電，居民大感不解。
台電：路燈電纜故障 已恢復送電
立委何欣純服務處廖冏勳主任說，前晚接獲多位太平區里長抱怨沒水又沒電，實在很離譜，趕緊聯絡台電台中區營業處派人搶修，台電台中區營業處市區巡修課長賴瑞堂表示，前晚七時許，太平區東平路上的路燈電纜故障，後端的路燈電纜無法送電，包括東平里、東和里、宜昌里、宜佳里、坪林里、中山里、勤益里鄰近的路燈都不亮，其中，東平路和中平路口附近約廿多戶民眾家中也停電，搶修後於前晚十時廿分恢復送電，另有三戶則在昨天下午四時許完成送電。
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水管搶修完成 今全面復水
台灣自來水公司第四區處廿一日表示，廿日遭挖損的一千五百公釐管線在緊急搶修下，昨天下午二點工作孔焊接完成，隨即澆置控制性低強度材料（ＣＬＳＭ），已在昨天晚上陸續恢復供水，今天可全面恢復。廿日晚上位在中市…
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