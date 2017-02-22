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〈中部〉停水又沒電 太平民眾快抓狂

2017-02-22

沒颱風天災卻連電也不來

〔記者陳建志／太平報導〕快抓狂了！台中市政府水利局前天（廿日）傍晚施作污水下水道工程時，鑽頭不慎撞擊到自來水大幹管，造成鋼管凹陷漏水，水公司緊急關水搶修，造成太平、大里全區停水，事出突然民眾來不及儲水，更沒料到「禍不單行」，前天晚間太平部分地區又沒電，整條馬路黑漆漆，民眾抱怨說，沒有颱風天災，卻停水又停電，相當不方便，快要抓狂了。

市府水利局前天下午在台中市東區精武東路和三賢街口施作工程，推進鑽頭時，不慎撞到管徑達一千五百公釐的自來水大幹管底部，鋼管凹陷漏水，水公司緊急停水搶修，太平、大里、霧峰許多住戶來不及儲水，水公司昨天緊急設置的取水站，可看到民眾提著桶子去裝水。

居民料不到，正因停水而煩惱無水洗澡與沖馬桶時，前天晚間太平區的東平路、中山路、中和街、宜昌路、東村八街等鄰近區域，路燈全部不亮，整條馬路漆黑一片，部分住戶家裡也沒電，沒有颱風等天災，卻停水又停電，居民大感不解。

台電：路燈電纜故障 已恢復送電

立委何欣純服務處廖冏勳主任說，前晚接獲多位太平區里長抱怨沒水又沒電，實在很離譜，趕緊聯絡台電台中區營業處派人搶修，台電台中區營業處市區巡修課長賴瑞堂表示，前晚七時許，太平區東平路上的路燈電纜故障，後端的路燈電纜無法送電，包括東平里、東和里、宜昌里、宜佳里、坪林里、中山里、勤益里鄰近的路燈都不亮，其中，東平路和中平路口附近約廿多戶民眾家中也停電，搶修後於前晚十時廿分恢復送電，另有三戶則在昨天下午四時許完成送電。

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  • 太平區前晚開始停水，沒想到部分區域路燈也不亮一片漆黑，民眾抱怨沒水又沒電，實在不方便。（記者陳建志攝）

    太平區前晚開始停水，沒想到部分區域路燈也不亮一片漆黑，民眾抱怨沒水又沒電，實在不方便。（記者陳建志攝）

  • 施工挖破的自來水管，水公司派人連夜搶修，終於在昨天下午完成焊接修復。（記者陳建志攝）

    施工挖破的自來水管，水公司派人連夜搶修，終於在昨天下午完成焊接修復。（記者陳建志攝）

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