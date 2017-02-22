〈中部〉水里中山橋改建 搭便橋震動擾民

2017-02-22

打基樁令人不適

〔記者劉濱銓／南投報導〕台十六線水里段中山橋近期正緊鑼密鼓進行改建，而施工期間因通行需要必須施設便橋，惟近來橋梁周圍附近商家與民眾反映，便橋因打基樁關係，造成附近建物或地面出現震動，白天難免受到影響，希望施工單位能加速完成打樁作業，讓周邊環境回復往日平靜。

省道台十六線道路橋樑中山橋是連接水里鄉、通往信義鄉或魚池鄉日月潭的重要樞紐，惟橋墩歷經多年溪水沖刷出現裸露，公路總局信義工務段著手重建，並先施設便橋，以維持日後重建時，信義往水里方向的車輛通行。

惟附近民眾反映，施工期間撇開打樁發出的噠噠聲響不說，震動造成的共振效應讓建物內的門板都能感受到，雖然不會對建物或日常作息造成巨大影響，但規律又循環的震動仍讓人覺得不適與困擾，希望打樁可以盡快落幕。

對此，信義工務段表示，考量未來便橋通行安全性，基樁必須打入地下才能維持橋梁強度，而施工期間也有派員了解附近房屋情況，目前尚未有任何異狀，惟打樁時確實會造成地面震動，甚至傳導到周邊房舍，對於造成部分民眾困擾感到抱歉，預計便橋打樁將持續到月底，之後進行橋面板鋪設就不會有震動產生，還請住戶見諒。