〈中部〉食安剋星鄭智文 揮別檢座當律師
2017-02-22
高中學歷苦讀出身 屢辦大案
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化地檢署「食安雙煞」之一，多次被法務部表揚的檢察官鄭智文，即將告別「檢座人生」！高中學歷的他，當過板模工，在市場幫媽媽賣過雞，靠著自己苦讀考上司法官，十一年檢座生涯辦過過塑化劑案、大統混油案、電鍍毒水案、空污案等民生大案，且都風風火火的辦出成績，但因為「個人生涯規畫」將於下個月轉任律師。
他的離職，在「檢察官論壇」引起熱議，有檢察官甚至以「體制殺死熱情的檢察官」形容。鄭智文的最佳拍擋（同為食安雙煞之一）主任檢察官葉建成希望他「早日看破紅塵，回歸檢座生涯」，彰化地檢同仁也對他喊話，隨時歡迎他「歸隊」。
鄭智文將在二月廿八日離職，三月二日成立律師事務所。對於「離職的真正原因」，鄭智文三緘其口，僅說「廿歲做板模工時，有兩個夢，一個是當司法官，另一是想開建設公司，現在先當律師蓄積實力。」
他說，辦食安案件時，有很大感慨，「你們怎麼敢這樣做？」被告多回答「不這樣做就賺不到錢」，令他相當感慨！「彰化已經建立一套追訴機制，想用繳罰金了事者，還被直接關進牢裡」，對於空污，也能用公共危險罪法辦。
最佳拍擋葉建成 直說捨不得
他坦言，去年十一月前從未想過自己會當律師，但「檢察官有很多類型，律師也有很多類型」，他並不會認為會與舊同事在法庭上衝突，他一樣會拿出檢察官追根究底的精神做一個出色的律師。
主任檢察官葉建成則說很捨不得，因為鄭智文對案件的敏感度高、積極度夠、辦案又認真，實在是國家難得的人才，如今要走，是國家的損失。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
水管搶修完成 今全面復水
台灣自來水公司第四區處廿一日表示，廿日遭挖損的一千五百公釐管線在緊急搶修下，昨天下午二點工作孔焊接完成，隨即澆置控制性低強度材料（ＣＬＳＭ），已在昨天晚上陸續恢復供水，今天可全面恢復。廿日晚上位在中市…
網友回應
熱門新聞
- 竹科博士主管夫忙工作 妻子約砲偷吃小鮮肉
- 陳庚金說能撈就撈 藍發言人：他只是想而已
- 興大、堪薩斯州大創舉／獸醫跨國雙聯學位 最快7年拿到
- 每天兩份奶 完善補充鈣質─成大家醫建議把握兒童生長關鍵期 攝取足夠鈣質與蛋白質
- 重新開幕 戲劇院2/25試營運
- 自由廣場》八月四日 關鍵還原
- 〈yes123 Q& A〉年初就得排好整年特休，還得在規定日期前休完，合法嗎？
- 林生祥領軍5月開唱 魏德聖林昶佐力薦
- INFINITE情話大對決 L撂那些年 對白奪冠
- 國三貨車、聯結車車禍 1男命危搶救中
- 神準預測勝選 歷史學者認川普恐遭彈劾
- 日外籍師笑福島生：有輻射會自體發光
- 02/22 各報重點新聞一覽
- 網購糾紛打死人 9人到案
- 麥馬斯特敢言敢諫 川普聽得進去嗎
- 古物複製、仿製爭議 文化部修法釐清
- 台銀隨身PAY 手機即錢包
- 妻擅拿受精卵產女 日男不認種
- 禁宰延不延 林聰賢︰最後3天嚴密監控
- 中職熱身賽》林書逸3打點 菜鳥勝悍將
- 宥勝罵髒話竟然喵喵叫
- 自由廣場》〈林保華專欄〉蔡英文是馬英九2.0？
- 《職場觀察員》年後想轉職？ 先做好準備！
- 川普不是我的總統
- 審計部報告 國軍染毒 前年揪出777人
- 《國際現場》殼牌豐田攜手 加州建加氫站
- SBL單週最佳球員》賀夫寶貝「心」氣象 助裕隆爭老二
- 2016年巴西261名記者遭受暴力攻擊
- 〈戀愛大智慧〉勇敢告白別讓愛擦身而過
- 樂金面板供貨三星 破解鴻夏夾殺
- 小米Note 2 3月開賣 美圖T8緊跟
- 中國對付樂天 經濟制裁後官媒再恫嚇
- 〈美味教室〉奶油VS.植物油 甜點大挑戰
- 社論》新八百壯士的認同與自利
- 竊5名畫 法蜘蛛人大盜判8年
- 【書與人】網友壞壞甘娜賽 － 唐捐談《網友唐損印象記》
- 中普股臨會 中石化抗議違法無效
- 新北板新林口、桃、竹 3月起一階限水
- 新疆汽車納管 強制安裝定位系統
- 金正恩叔叔 下一個毒殺目標?
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉食安剋星鄭智文 揮別檢座當律師
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分