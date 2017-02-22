〈中部〉食安剋星鄭智文 揮別檢座當律師

2017-02-22

高中學歷苦讀出身 屢辦大案

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化地檢署「食安雙煞」之一，多次被法務部表揚的檢察官鄭智文，即將告別「檢座人生」！高中學歷的他，當過板模工，在市場幫媽媽賣過雞，靠著自己苦讀考上司法官，十一年檢座生涯辦過過塑化劑案、大統混油案、電鍍毒水案、空污案等民生大案，且都風風火火的辦出成績，但因為「個人生涯規畫」將於下個月轉任律師。

他的離職，在「檢察官論壇」引起熱議，有檢察官甚至以「體制殺死熱情的檢察官」形容。鄭智文的最佳拍擋（同為食安雙煞之一）主任檢察官葉建成希望他「早日看破紅塵，回歸檢座生涯」，彰化地檢同仁也對他喊話，隨時歡迎他「歸隊」。

鄭智文將在二月廿八日離職，三月二日成立律師事務所。對於「離職的真正原因」，鄭智文三緘其口，僅說「廿歲做板模工時，有兩個夢，一個是當司法官，另一是想開建設公司，現在先當律師蓄積實力。」

他說，辦食安案件時，有很大感慨，「你們怎麼敢這樣做？」被告多回答「不這樣做就賺不到錢」，令他相當感慨！「彰化已經建立一套追訴機制，想用繳罰金了事者，還被直接關進牢裡」，對於空污，也能用公共危險罪法辦。

最佳拍擋葉建成 直說捨不得

他坦言，去年十一月前從未想過自己會當律師，但「檢察官有很多類型，律師也有很多類型」，他並不會認為會與舊同事在法庭上衝突，他一樣會拿出檢察官追根究底的精神做一個出色的律師。

主任檢察官葉建成則說很捨不得，因為鄭智文對案件的敏感度高、積極度夠、辦案又認真，實在是國家難得的人才，如今要走，是國家的損失。