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〈中部〉世展會助學 激勵弱勢孩子更認真

2017-02-22

〔記者王善嬿／嘉市報導〕各級學校上週起開學，台灣世界展望會彰雲嘉辦事處陸續發送助學金給弱勢家庭學子，共計四千一百萬元，有三千五百八十四名學子受惠，其中，念國二的「家家」，父親病逝，由母親獨立撫養，她為感謝世展會助學金幫忙減輕家裡負擔，每天認真學習、念書到凌晨一點，立志將來要當女性企業家。

另一名高二男學生「阿廷」，父母離異，跟母親及念大學的姊姊一起住，唯一收入就是母親務農所得，因世展會的助學金，阿廷得以繼續練跆拳道，現在還幫教練指導學弟妹，找到成就感。

世展會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，近兩週發現，一對一資助人部分終止資助，也有自一對一、每月二千元資助金調降為每月一千元，現有一百多名學子沒有資助人，其實弱勢家庭學生即使已上大學，常因課業壓力大並無餘力打工，希望助學金能讓他們安心就學。

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  • 世展會彰雲嘉辦事處與跆拳道館合作，開辦才藝課程，提供弱勢孩子更多學習機會。（記者王善嬿攝）

    世展會彰雲嘉辦事處與跆拳道館合作，開辦才藝課程，提供弱勢孩子更多學習機會。（記者王善嬿攝）

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