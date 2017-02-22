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〈中部〉（雲林）北港巷弄燈區 打造文創巿集

2017-02-22

〔記者陳燦坤／北港報導〕台灣燈會結束後，北港巷弄燈區將繼續發亮，擔任規劃的工藝坊負責人蔡享潤打算邀在地藝師進駐，在街頭表演傳統工藝，希望巷弄燈區形成文創巿集。

台灣燈會雖然落幕，但北港巷弄燈區將持續發光到朝天宮媽祖誕辰，策劃燈區的蔡享潤感謝這段期間民眾的支持，許多來訪民眾感覺童年到北港賞燈的盛況又回來了，在巷弄間充滿濃濃復古風，還可以欣賞藝師製作的精美花燈。

蔡享潤規劃安排雲林在地藝師在街頭表演春仔花、燒琉璃等傳統手工藝，同時添加許多懷舊的裝置藝術，期盼在燈會過後，這裡能夠成為文創巿集，吸引民眾參觀。

民眾肯定巷弄燈區展延做法，尤其巷弄燈區裡將燈籠結合舊磚瓦古屋，讓人感受到昔日閤家出遊的幸福，更冀望這份感覺能夠成為旅外遊子對故鄉的懷念，記得常常回來探親。

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  • 北港巷弄燈區燈火將延續至朝天宮媽祖誕辰。（記者陳燦坤攝）

    北港巷弄燈區燈火將延續至朝天宮媽祖誕辰。（記者陳燦坤攝）

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