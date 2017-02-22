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〈中部〉（嘉縣）蕉價直直漲 收購1公斤118元

2017-02-22

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕香蕉價格從去年十一月起節節高漲，嘉義縣中埔、竹崎產地收購價每公斤飆破百元，農曆年前有止漲跡象，年後又量少價揚，中埔產地收購價達每公斤一百一十八元的歷史新高，市價平均每根二十元，高貴蕉價可能維持至五月，已有蕉農擔心屆時量多價跌，重演崩盤戲碼。

蕉農憂5月後恐崩盤

中埔、竹崎香蕉樹去年受梅姬颱風侵襲損失慘重，供不應求，去年十一月下旬，盤商收購價每公斤八十二元，今年元月高達一百一十元，農曆年前一週曾回跌至百元以下，年後天氣乾燥致香蕉不易生長，價格又緩步上升。

中埔農會香蕉產銷班長陳國柱表示，去年災後幾乎全國蕉農同步在十月復種，目前產量青黃不接，賣相佳的第一級香蕉收購價飆至每公斤一百一十八元；竹崎地區農會常務監事林傳茂說，一級蕉收購價每公斤一百一十五元，二、三級的六十、三十八元，盤商已改為每兩週收一次貨，以免不敷成本。

民雄鄉蔬果店業者葉坤霖說，店內的南投蕉前天零售價每台斤七十五元，昨因到貨量少，漲至八十三元：竹崎鄉零售市場水果攤商楊明峰說，香蕉每台斤依等級分為六十九元、八十五元，若以賣相佳的蕉來計價，平均每根二十元，顧客紛轉買平價的番茄或剛上市的金鑽鳳梨嘗鮮。

「無魚，蝦也好。」王姓水果盤商表示，目前一級蕉品質等同風災前的二級蕉，若不退而求其次，以高一級價格收購，蕉農恐寧願囤積不交貨；中埔農會理事長田坤顓無奈地說，預估五月後各地香蕉大產出，不少蕉農擔心重演前年香蕉產地收購價每公斤最多九元的崩盤慘況。

縣府農業處長林良懋表示，嘉縣目前香蕉種植面積二千八百一十二公頃，比去年同期多二百六十公頃，去年風災被害程度達六成，五月上市的夏蕉產量會比去年多，以往夏蕉價格低，將宣導農民調整產期，避免損失。

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  • 香蕉零售價依等級不同，市價每台斤有69元、85元之分。（記者曾迺強攝）

    香蕉零售價依等級不同，市價每台斤有69元、85元之分。（記者曾迺強攝）

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