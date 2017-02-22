〈中部〉拒血汗打工 中正大學生製「薪資地圖」
〔記者曾迺強／民雄報導〕自己薪水自己救。中正大學鄰近商圈店家屢屢發生未以勞動基準法規定的基本時薪給付工讀學生，學生會決在本學期繪製「薪資地圖」，鎖定調查校門口外「大吃市」，預計六月前完成，讓違法店家現形。
調查大吃市 揪出違法店家
中正大學校門前神農路兩旁商圈俗稱「大吃市」，和師生飲食、生活連結密不可分，午、晚餐時段人潮湧動，是中正、南華兩校學生打工首選，但每到長假杳無人煙，打工學生流動率高，常有店家因成本考量給予低薪。
中正大學學生會公關部長丁子芸表示，有同學反映在大吃市某滷味店打工，領到的時薪未達法定標準，訊息在臉書「中正大學不分系級版」曝光後，不少學生留言表達反彈，學生會決議本學期以紙本問卷調查鄰近商圈五十多個業者與其工讀生，彙整完成將公開薪資地圖，反映校園內、外工讀待遇實況。
資訊透明化 工讀避免剝削
曾在前述滷味店打工的南華大學四年級杜姓同學說，店家過去三年給的時薪都未達規定，去年六月離職前時薪一百一十元，比規定少十元；另有中正學生控訴同一業者，網路徵人時薪一百二十元，面試告知僅九十元，兩個月後才調至一百元，半年工讀期間，遭業者以「能力不足」為由不予調薪，去年底忿然離職。
丁子芸說，今年元旦起法定時薪調至一百三十三元，「中正大學不分系級版」是學生重要工讀資訊來源，學生會與版主合作，訂出徵才發文格式，詳列平、假日時薪、工時、是否提供勞健保等，盼讓打工資訊更透明。
嘉縣社會局副局長張翠瑤表示，工讀生權益應比照正職勞工，中正學生三年前發起「行動代號一一五︱中正大學勞權行動」，向縣府檢舉十家業者未給工讀生法定時薪，稽查後有三家受裁罰，勞基法是避免勞工被剝削的最低保障，一旦查獲未依規定給足額薪資的業者，將開罰二萬元以上、三十萬元以下。
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標題：〈中部〉拒血汗打工 中正大學生製「薪資地圖」
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