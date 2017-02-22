〈中部〉地形起伏有特色 生態兒童公園動土
2017-02-22
〔記者何宗翰／龍井報導〕台中市龍井區兒六五之二公園位於龍岡里內，位於大肚台地及平原地交接處，東西兩側高低差約達十三公尺，地形起伏大且植物茂密，市府建設局希望藉由自然特色，開發一座生態兒童公園，連結竹師路東西兩側道路，成為社區型步道，提供居民休憩空間，昨天舉行動土典禮，預計今年八月完工。
市長林佳龍昨天到場聽取簡報，與市議員吳瓊華、劉淑蘭等人共同動土，祝禱工程順利；林佳龍表示，這個公園編列約一千萬元預算，希望利用當地的地形落差，打造具有地方特色的自然生態兒童公園，讓孩子能夠攀爬、翻滾、奔跑，認識遊憩場內的原生植物，提供孩子更多真實生活體驗，創造親子共享休閒場所。
建設局表示，公園總面積約○．四六公頃，藉由低密度開發及低衝擊方式規劃設計，將地方特色融入景觀設計，保留原有約兩百棵喬木，創造出可進行生態探索的兒童遊憩公園，並結合兩側道路成為社區步道，打造一處具綠意、教學、娛樂的公共聯繫空間，改善整體社區環境。
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