〈中部〉豐原社宅進度超前 預計11月開放申請
2017-02-22
〔記者李忠憲／台中報導〕即將成為台中市第一個社會住宅的豐原安康段社會住宅，因進度超前，二百戶的第一期工程可望提早三個月，於今年底前完工，副市長林陵三昨天視察時說，預計今年十一月就可開放民眾申請，出租價格勢必比市價低，並將保留二成給豐原民眾。
第一期工程二百戶 年底可望完工
社會住宅豐原安康段目前進行第一期工程，完工後將可出租二百戶，去年十一月動工，預計明年三月完工，副市長林陵三與都市發展局長王俊傑等人，昨天上午於社會住宅豐原安康段基地視察，了解施工進度及品質，市議員翁美春、張瀞分等人也到場關心。
林陵三表示，豐原安康段一期工程目前進度超前三個月，今年底就會完成，除感謝都發局團隊及施工單位努力之外，更期盼扭轉民眾對社會住宅品質不佳的印象，以打造高品質建築為目標。
他說，因應安康段提早完工，出租條件及手續也會跟著工程進度規劃，今年底就可讓民眾申請，第一期完工後，明年將會啟動第二期四百戶社會住宅規劃設計作業。大里光正段社宅日前也已動工，市府會全面照顧山海屯區市民對社會住宅的需求，持續朝四年五千戶、八年一萬戶目標邁進。
租金市價七折以下 保留二成給豐原民眾
都發局長王俊傑也說，社宅將以市價七折以下出租，折數是目前直轄市六都之中最低的，租金水準雖因區域位置有所差異，但絕對低於市場行情，市府為回饋豐原，將提供二成戶數讓設籍豐原區的民眾優先申請；入住者如領有市府社會局、原民會或其他非中央預算辦理的住宅補貼，也可承租社會住宅，讓青年、勞工與弱勢族群住得起。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
水管搶修完成 今全面復水
台灣自來水公司第四區處廿一日表示，廿日遭挖損的一千五百公釐管線在緊急搶修下，昨天下午二點工作孔焊接完成，隨即澆置控制性低強度材料（ＣＬＳＭ），已在昨天晚上陸續恢復供水，今天可全面恢復。廿日晚上位在中市…
網友回應
熱門新聞
- 竹科博士主管夫忙工作 妻子約砲偷吃小鮮肉
- 陳庚金說能撈就撈 藍發言人：他只是想而已
- 興大、堪薩斯州大創舉／獸醫跨國雙聯學位 最快7年拿到
- 每天兩份奶 完善補充鈣質─成大家醫建議把握兒童生長關鍵期 攝取足夠鈣質與蛋白質
- 重新開幕 戲劇院2/25試營運
- 自由廣場》八月四日 關鍵還原
- 〈yes123 Q& A〉年初就得排好整年特休，還得在規定日期前休完，合法嗎？
- 林生祥領軍5月開唱 魏德聖林昶佐力薦
- INFINITE情話大對決 L撂那些年 對白奪冠
- 國三貨車、聯結車車禍 1男命危搶救中
- 神準預測勝選 歷史學者認川普恐遭彈劾
- 日外籍師笑福島生：有輻射會自體發光
- 02/22 各報重點新聞一覽
- 網購糾紛打死人 9人到案
- 麥馬斯特敢言敢諫 川普聽得進去嗎
- 古物複製、仿製爭議 文化部修法釐清
- 台銀隨身PAY 手機即錢包
- 妻擅拿受精卵產女 日男不認種
- 禁宰延不延 林聰賢︰最後3天嚴密監控
- 中職熱身賽》林書逸3打點 菜鳥勝悍將
- 宥勝罵髒話竟然喵喵叫
- 自由廣場》〈林保華專欄〉蔡英文是馬英九2.0？
- 《職場觀察員》年後想轉職？ 先做好準備！
- 川普不是我的總統
- 審計部報告 國軍染毒 前年揪出777人
- 《國際現場》殼牌豐田攜手 加州建加氫站
- SBL單週最佳球員》賀夫寶貝「心」氣象 助裕隆爭老二
- 2016年巴西261名記者遭受暴力攻擊
- 〈戀愛大智慧〉勇敢告白別讓愛擦身而過
- 樂金面板供貨三星 破解鴻夏夾殺
- 小米Note 2 3月開賣 美圖T8緊跟
- 中國對付樂天 經濟制裁後官媒再恫嚇
- 〈美味教室〉奶油VS.植物油 甜點大挑戰
- 社論》新八百壯士的認同與自利
- 竊5名畫 法蜘蛛人大盜判8年
- 【書與人】網友壞壞甘娜賽 － 唐捐談《網友唐損印象記》
- 中普股臨會 中石化抗議違法無效
- 新北板新林口、桃、竹 3月起一階限水
- 新疆汽車納管 強制安裝定位系統
- 金正恩叔叔 下一個毒殺目標?
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉豐原社宅進度超前 預計11月開放申請
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分