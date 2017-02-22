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〈中部〉豐原社宅進度超前 預計11月開放申請

2017-02-22

〔記者李忠憲／台中報導〕即將成為台中市第一個社會住宅的豐原安康段社會住宅，因進度超前，二百戶的第一期工程可望提早三個月，於今年底前完工，副市長林陵三昨天視察時說，預計今年十一月就可開放民眾申請，出租價格勢必比市價低，並將保留二成給豐原民眾。

第一期工程二百戶 年底可望完工

社會住宅豐原安康段目前進行第一期工程，完工後將可出租二百戶，去年十一月動工，預計明年三月完工，副市長林陵三與都市發展局長王俊傑等人，昨天上午於社會住宅豐原安康段基地視察，了解施工進度及品質，市議員翁美春、張瀞分等人也到場關心。

林陵三表示，豐原安康段一期工程目前進度超前三個月，今年底就會完成，除感謝都發局團隊及施工單位努力之外，更期盼扭轉民眾對社會住宅品質不佳的印象，以打造高品質建築為目標。

他說，因應安康段提早完工，出租條件及手續也會跟著工程進度規劃，今年底就可讓民眾申請，第一期完工後，明年將會啟動第二期四百戶社會住宅規劃設計作業。大里光正段社宅日前也已動工，市府會全面照顧山海屯區市民對社會住宅的需求，持續朝四年五千戶、八年一萬戶目標邁進。

租金市價七折以下 保留二成給豐原民眾

都發局長王俊傑也說，社宅將以市價七折以下出租，折數是目前直轄市六都之中最低的，租金水準雖因區域位置有所差異，但絕對低於市場行情，市府為回饋豐原，將提供二成戶數讓設籍豐原區的民眾優先申請；入住者如領有市府社會局、原民會或其他非中央預算辦理的住宅補貼，也可承租社會住宅，讓青年、勞工與弱勢族群住得起。

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  • 副市長林陵三（左二）到豐原安康段社會住宅基地了解工程進度。（記者李忠憲攝）

    副市長林陵三（左二）到豐原安康段社會住宅基地了解工程進度。（記者李忠憲攝）

  • 豐原安康段社會住宅第一期工程進度超前，今年底前可望完工。（記者李忠憲攝）

    豐原安康段社會住宅第一期工程進度超前，今年底前可望完工。（記者李忠憲攝）

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