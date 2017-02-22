〈中部〉嘉縣棒球場翻修 春訓商機夯
2017-02-22
韓國球隊連年來移訓
〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣立棒球場第一期整修工程去年底完工，周邊稻江科技暨管理學院及大同技術學院也有棒球場，近年來成為韓國棒球隊伍春訓基地，縣府規劃整合周邊設施，發展棒球春訓觀光。
昨天的春訓熱身賽由中華職棒Lamigo桃猿隊對上韓國警察廳隊，縣長張花冠賽前到場慰問，瞭解春訓狀況，致贈嘉義高山茶、水果及餐點給選手加菜，也邀請更多韓國棒球隊來嘉縣訓練。
張花冠說，縣府投入三千多萬元翻新內外野、更換周邊防護墊，還將爭取經費改善室內牛棚及觀眾席，並且向行政院爭取在嘉義設置「國家棒球訓練中心」，做為國家各級棒球代表隊專屬訓練基地。
韓國警察廳棒球隊總教練柳承安說，嘉義冬季少雨，春季氣候宜人，如果附近還有更多簡易球場或訓練室，將是很好的移地訓練基地。運動經紀公司業者陳政宏說，去年安排張花冠到韓國拜訪棒球隊，也引薦多支隊伍來嘉縣訓練；韓國的棒球隊重視選手食宿，目前球員是住在嘉義市的四、五星級以上飯店，一年住宿費超過千萬元。
整合周邊旅宿拚觀光
縣府綜合規劃處長李明岳說，正討論由韓國球隊贊助設置更多簡易球場，冬、春給韓國球隊訓練，平時則可出租給民眾使用，未來縣府周邊旅宿陸續完工，將可帶動春訓觀光商機。
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