〈中部〉雲林東勢爆「疫禽」 今撲殺1.4萬隻雞
西螺昨殺2.4萬隻紅羽土雞
〔記者林國賢／雲林報導〕禽流感疫情持續延燒，雲林縣昨天再撲殺二萬四千隻紅羽土雞，並新增一處禽場紅羽土雞確診感染，今天將撲殺場內一萬四千隻雞，幸好從嘉義屠宰場回溯養鵝場檢驗呈陰性，尚未有水禽出現感染，不過，目前仍有一場黑羽土雞、一鴨場採樣送驗中。
雲林縣動植物防疫所技正鄭安國說，截至昨天為止，全縣送檢廿四場，已撲殺廿場禽場（十八個雞場、二場火雞場），預防性撲殺廿二萬隻家禽；前天由嘉義屠宰回溯鵝場檢驗結果陰性，另有一場紅羽土雞檢驗為低病原病毒，逃過撲殺命運。
西螺鎮同一禽農飼養的二個禽場，前天都驗出感染H5病毒，排定昨天與今天撲殺，昨天上午起由防疫所人員與國軍執行，中午完成場內剩餘二萬四千隻紅羽土雞撲殺，但原本預定今天撲殺的五萬隻紅羽土雞檢驗出現逆轉，確定為較不具傳染性的低病原性病毒，暫時保命，防疫所將加強觀察管理。
林姓禽農說，上週他的二處禽舍土雞突然出現大量異常死亡，趕緊通報防疫所採樣，結果兩場都呈H5陽性反應，昨天被撲殺的雞場損失大約二百多萬元，還好另一場暫時逃過一劫，減少損失。
林姓禽農也說，可以配合防疫措施，但也請政府必須徹底執行，不能讓防疫出現漏洞，造成疫情擴大。
東勢也是紅羽土雞場確診
鄭安國說，前天從嘉義屠宰場回溯養鵝場，已確診為陰性，目前雲林廿場禽流感案例場都是雞（包括二場火雞），昨天東勢鄉新增一場紅羽土雞H5高病原病毒呈現陽性，場內一萬四千隻紅羽土雞今天撲殺；另有一場黑羽土雞、一場養鴨場採樣送驗中，結果最快今天出爐。
鄭安國提醒，疫情仍然嚴峻，禽農務必提高警覺，確實遵守禁宰禁運、化製車須消毒檢疫才能通行，以及即將推動的鴨隻檢驗無禽流感病毒才能上市等防疫措施，加強人車進出管制及消毒，降低感染風險。
而部分水禽場飼料區及採食區仍未設置圍籬，隔絕候鳥接觸水禽，恐成為疫情散播熱區，雲林縣府農業處呼籲禽農立即改善，否則將依動物傳染病條例裁處。
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標題：〈中部〉雲林東勢爆「疫禽」 今撲殺1.4萬隻雞
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